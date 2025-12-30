曹西平曾說「只求走得時候不拖磨」 龍千玉慟曝最後簡訊：無法接受

龍千玉（右）去年為曹西平到台中擔任一日店長。豪記唱片提供



曹西平昨晚（12╱29）10點多被發現陳屍新北市三重家中，享壽66歲，龍千玉曾與他哥哥曹南平有過一段婚姻，2人的叔嫂情也維繫至今，今她得知噩耗感傷表示：「他曾跟我說過人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖。」

去年龍千玉元宵節還抱病到台中為曹西平經營的飾品店「穿洞日常」擔任一日店長，當時她說：「他是我永遠的家人，只要曹西平開口我都會來者不拒！」今她透露凌晨得知噩耗，徹夜難眠，「回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回」！

廣告 廣告

龍千玉表示一直以來都很關心曹西平的身體，「但他總貼心的說不想讓我擔心，所以堅持不願跟我說，原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥」。

更多太報報導

曹西平拒接業配「何必看人臉色」 呂文婉揭他本性：生活很簡單

金曲歌王曝老婆修行內幕 「為了離開我」

《大濛》票房衝破7300萬 柯煒林暖舉連陳玉勳都不知道