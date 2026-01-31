曹西平最後演唱會落幕！小冬瓜謝「靈魂人物」圓滿 曝「沒有他不行」

藝人曹西平追思演唱會日前圓滿落幕，殯葬達人小冬瓜於30日發長文感謝，透露主持人吳建恆與曹西平的多年情誼與籌備幕後。吳建恆（右1）與曹西平乾兒子小俊（Jeremy）。翻攝FB＠冬瓜行旅（小冬瓜）

藝人曹西平追思演唱會日前圓滿落幕，殯葬達人小冬瓜於30日發長文感謝主持人吳建恆。小冬瓜直言，籌劃這場告別演出時，主持人必須是曹大哥極度信任的人。而吳建恆也在臉書揭露他與曹西平多年情誼，回憶曹西平為了挺他領最低通告費上節目，甚至在他擔心新書無人參與時，二話不說帶藝人朋友站台撐場，而則是在曹西平孤單時，陪他去吃最愛的米奇火鍋！

吳建恆與曹西平的情誼始於健身房的偶然相遇，當年曹西平主動提攜後輩，兩人累積了數十年的真心。吳建恆坦言，得知死訊時正值跨年最忙碌之際，他一度無法接受，只能將其當成假消息。

吳建恆憶最怕接到曹西平電話！追思會初衷「安放愛他的人的心」

吳建恆表示，小冬瓜希望他主持追思演唱會，「但答應之後內心很不安，我怕做不來。我內心問曹大哥，應該有更好的人選吧？時間越來越靠近，也沒有任何答案。」

小冬瓜則表示，得知吳建恆願意接下主持棒的那刻，心裡懸著的一百顆石頭終於放了下來。雖然吳建恆哥在台上開玩笑說：「最怕接到曹大哥電話。」因為一講就是一個半小時起跳，從音樂聊到人生，但這正是四哥對朋友毫無保留的信任。

小冬瓜透露，吳建恆完全理解這次追思會的初衷，如果曹大哥還在，肯定有一百個不辦追思會的理由，希望大家簡單燒一燒就好。但遺憾來得太突然，我們希望透過這場「最後的演唱會」，好好安放所有愛他的人的心。

吳建恆直到主持完曹西平的追思演唱會，才能讓情緒整個發洩出來。翻攝FB＠吳建恆KEN

吳建恆讓大家認識無血緣父子情深 「人生重要的不是長度，而是厚度」

小冬瓜表示，更重要的是「建恆哥精準地傳遞了我們最想做的事，讓大家好好認識小俊（Jeremy）與「穿洞日常」的孩子們。他用最動人的引言，讓大家看見這對超越血緣的父子情深，讓大家知道在曹大哥離開後，這份愛與精神將由小俊傳承下去，也希望大家能繼續照顧他們。」吳建恆也在台上引述曹西平的名言：「人生重要的不是長度，而是厚度」，鼓舞了現場所有愛他的人。

吳建恆則表示，「雖然我對自己沒太大信心，但曹大哥我想和他們一起努力，想把這場的演唱會當成最燦爛的禮物送給你。如今已經完成，在卸下重任之後，我才發現自己沒有好好整理我的心，那些難過與不捨就瞬間爆發開來。」

「謝謝你成為我的忘年之交，謝謝你當我是可信任的朋友，謝謝你在我節目裡拿最低的通告費，兩肋插刀，謝謝你把我的事情當成是自己的，嗶嗶嗶！我會永遠記得你！」



