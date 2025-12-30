曹西平最後發文曝光！生前一天才感嘆「有責任感的人才會焦慮」
〔記者邱奕欽／台北報導〕曹西平今(30日)驚傳辭世噩耗，享壽66歲！生前最後一篇發文，則是他昨日凌晨3時34分以「有責任感的人才會焦慮」為開頭下筆的真實心聲，字裏行間以一貫直白語氣談責任、堅持與半退休生活的平靜心境，同時也不時與網友及紛絲留言回應互動，字字句句僅一日之隔更顯沈重。
曹西平凌晨在臉書粉絲專頁有感而發，開門見山點出全文中的重點感慨「有責任感的人才會焦慮」，他形容自己做任何事情都認真拼命，因為清楚「你不是一個人而活」，身旁還有許多人必須一起向前。同時，他也提到演藝圈能走得長久靠的不是僥倖，而是堅持與準備，直言沒有才藝、只有關係，終究走不了太久，即便得獎也未必能突破自我、成為真正的大咖。
談到人生階段的轉換，曹西平形容半退休的日子讓他感到平靜與放空，能替孩子煮菜、有空到店裡走走，與多年支持自己的老鐵粉合照聊天。他認為沒有什麼事是過不了的，氣歸氣，日子還是要繼續走下去，對父母盡孝、對身邊的人盡力付出，才是問心無愧的生活。
令人深感唏噓的是，曹西平的此篇文章在發布後不久，就有網友留言「剩蛋快樂…」與他互動，曹西平見狀更開心以「哈哈哈」回覆，展現一貫輕鬆幽默的一面，和平常時的狀態並無異樣。如今，曹西平這段互動與他留下的文字一同被回顧，也成了外界追憶他生前心境的重要片段。
曹西平在臉書粉專「曹西平直播同樂會」的最後一篇發文：
有責任感的人才會焦慮
做什麼事情都是認真拼命
這就是責任感
因為你知道你不是一個人而活
是你身旁很多人需要ㄧ起活
大家需要ㄧ起賣命向前行沒有藉口的
也偷懶不得
很多人很喜歡問你說
你怎麼可以在演藝圈走這麼久？
我說堅持啊
不堅持就是放棄了
機會就是留給準備好的人
沒有才藝只有關係你也走不了多久
因為永遠就是那樣子
得了獎又如何，，，？
永遠都突破不了自己也成不了大咖
因為就是沒有氣場沒有氣勢
擺不出檯面來
半退休的日子對我來說很平靜很放空
幫孩子煮煮菜有時間到店裡走走逛逛
跟老鐵粉拍拍照
聊聊天
(鐵粉都是很上道的)
沒有什麼事情是過不了的
氣歸氣日子依然還是要繼續走下去
對自己的父母盡孝問心無愧
對身邊的人盡力的去付出奉獻
不需要很多人了解你在做什麼
(真的不需要)
自己知道身邊的人知道
喜歡你的人知道
就足夠了
❤️
