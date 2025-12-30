曹西平最後發文看淡生死！無懼死亡不怕天災人禍 「一切給老天爺安排」

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人曹西平驚傳於29日深夜10時許猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。令人震驚的是，曹西平在辭世前不久，才於社群平台留下生前最後一篇貼文，內容多次提及對天災人禍的無奈與對生死的坦然態度，字裡行間流露出「不怕死、看很淡」的心境，如今看來格外令人鼻酸。

曹西平猝逝享壽66歲。（圖／記者鄭孟晃攝影）

在這篇貼文中，曹西平回憶自己曾歷經921大地震，坦言當時並未驚慌逃跑，而是選擇靜靜坐著，把一切交給老天安排。他寫道，孩子們擔心詢問他是否害怕、是否躲起來，他卻反問「跑去哪裡？該發生就發生了」，直言想太多也沒有用，顯示他對生死早已不再恐懼。

曹西平在文中也提到，隨著年紀漸長，經歷過太多事情後，對人生的執著與計較早已看淡，「很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了」。他感嘆天災人禍無所不在，無論是過馬路、搭捷運、公車，突發狀況每天都在發生，沒有人能真正躲得過命運的安排。

此外，曹西平也針對跨年活動與人潮安全表達憂心，直言大量人潮聚集存在高度風險，卻往往勸不聽，等到事故發生後才後悔莫及。他語帶無奈地表示，社會氛圍不安，二十萬人同時湧入活動現場令人擔心，也心疼警消人員與相關工作者因此必須加班承擔壓力，並向第一線人員表達辛勞與感謝。

整篇貼文沒有悲觀或激烈字眼，反而呈現一種歷經滄桑後的平靜與釋然。曹西平最後感嘆，過去的年代沒有跨年活動，日子一樣過去，字句間透露出對人生起伏的淡然態度。未料這篇看似日常的心情分享，竟成為他留給世人的最後訊息。

據了解，曹西平由同住的吳姓乾兒子下班返家時發現倒臥在地，已無呼吸心跳，警消到場後確認明顯死亡，初步排除外力介入，詳細死因仍待相驗釐清。如今再回頭閱讀他生前最後的貼文，更讓外界感慨萬千。

