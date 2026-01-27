曹西平最後的演唱會！龍千玉淚崩悼念 三哥未現身原因曝

龍千玉（右）在曹西平告別演唱會上泛淚致詞。（圖／池宗玲攝）

資深男星曹西平去（2025）年12月29日深夜被發現於三重住家離世，震撼台灣演藝圈，本月27日在台北懷愛館（二殯）舉行最後一場演唱會，會場上除了準備多段影片回憶曹西平的精彩過往，「無緣的三嫂龍千玉」也上台致哀，怎料一開口就忍不住淚水。

龍千玉首先向出席貴賓鞠躬，感謝大家在期間給予幫助，撥空前來參加最後一程的儀式，但她剛開口就哽咽泛淚，還說「對不起，四哥應該不想看到我哭」。接著她感謝小俊將這場活動辦得很溫馨，表示曹西平在她最軟弱、最無助的時候，當她的靠山，給她最大的支持，讓她有勇氣一直在歌壇上走下去。

小俊、龍千玉向出席貴賓鞠躬致謝。（圖／池宗玲攝）

龍千玉多次感謝曹西平，「謝謝四哥，也因為認識四哥，讓我的生命有了不一樣的命運 ，雖然四哥離開了，但是他一直在我們的心上，也一直在用他的方式陪伴我們」。她提及，曹西平曾向她透露自己為何這麼照顧小俊，表示當年自己付不出薪資時，小俊仍不離不棄的待在他身邊照顧，四哥生前常誇小俊是很好的兒子，體貼孝順，是最親最棒的好孩子。同時也感謝小俊陪在曹西平身邊，回憶小俊畢業時，還帶著花束到小俊的畢業典禮，開玩笑說：「你看有像爸爸媽媽來看你的畢業典禮嗎？」

最後，龍千玉坦言，「一幕一幕真的讓龍姐非常的珍惜，我想很多朋友都跟龍姐一樣，這是真的嗎？四哥真的我們了嗎？彷彿是一場夢，不過我們真的很謝謝四哥在歌壇上帶來我們那麼多歡樂， 還有那麼多正能量，謝謝大家，謝謝大家愛四哥」。

此外，曹西平的三哥曹南平上月得知噩耗急奔回台，將後事安排授權給曹西平的乾兒子，今本人未到追思會現場，據悉他已經離台。胡瓜、吳宗憲、小S徐熙娣等今日都送上花禮致意，吳宗憲日前更是與工作人員前往赴靈堂，待了一段很長時間悼念。不便到場的陳美鳳、藍心湄、許效舜、康康等都錄製影片表達不捨，康康嘆氣的說，「聽到你離開的消息不知道怎麼說，希望你在天堂快樂、一路好走」。

小S未出席致贈花籃，包偉銘未受訪低調參加。（圖／池宗玲攝）

