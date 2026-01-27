曹西平最後聲音曝光 「可以去跟爸媽撒嬌了」惹哭全網

曹西平人生謝幕，27日舉行追思會，其中播放一段3分20秒影片，曝光曹西平「最後的話」，讓全場飆淚。(冬瓜行旅提供)

資深藝人曹西平（四哥）上月月底過世，享壽66歲，今(27日)上午舉行「最後一場演唱會」，不少藝人和粉絲前來送別，其中，現場一段約3分20秒的影片，曝光曹西平「最後的聲音」，影片中有他和父母的合照以及生活日常，他發聲安慰所有人不要難過，更提醒大家孝順要及時。影片結束時，全場吹起哨音，送他「前往下一段精彩的旅行」。

曹西平「最後的聲音」全文內容

「各位醜八怪，哭什麼哭啊，把妝都弄花了，難看死了啦！你們今天都來喔，我都看到了，說真的，我不喜歡那些虛偽的排場，更討厭那些平常完全不聯絡，然都走了才來演戲的人，但今天，看到這些你們這些真心愛我的人來到現場。不管是這幾十年跟著我的老粉絲，還是「穿洞日常」裡那些可愛的小朋友，我是真的、真的很開心，謝謝你們。

大家不要為我難過，真的，沒什麼好難過。你們知道嗎？我這輩子最大的遺憾，就是有些話沒機會再跟我的爸爸媽媽說，所以現在我可以去陪他們了，終於可以親自煮我最拿手的貓耳朵、涼拌小黃瓜給他們吃，跟他們撒撒嬌。這是我最幸福的時候。所以啊，你們真的要替我高興，知道嗎？

1. 孝順要及時，不要只會用講的

既然大家都來了，我要提醒你們這些還活的人幾件事。給我聽進去哦：

不要等到爸媽躺在病床上吊著點滴了，才在那邊問他們想吃什麼。我跟你們說，那時候我也想餵爸爸吃辣的、吃重口味的，但醫生就不讓吃。所以，趁他們現在還能吃、還能動，帶他們去吃好吃的，多陪他們講講話，哪怕只是幾分鐘也好。這才叫孝順，對不對？

2. 日子是過出來的，不是空想的

雖然我在書裡寫過什麼生命長度、厚度的，但說白了，活多久真的不重要，活得精彩、活得開心才是真的。 想做什麼就趕快去做，不要在那邊糾結半天。唉唷，人生沒那麼多「早知道」啦。

還有，小俊和「穿洞日常」的夥伴們，雖然我們沒有血緣關係，但在我心裡，你們就是我最親的家人。以前都是我在顧店，在直播碎碎念，以後這家店就交給你們了，給我好好經營，不要讓我丟臉哦。各位粉絲朋友，如果你們想我，就去西門町或去台中看他們，看到他們就像看到我曹西平一樣。

最後，拿出你們手上的哨子。等一下我要聽到你們吹出最大聲、最響亮的聲音。這不是說再見，而是我要開始下一段精彩的旅行了。 謝謝你們，我的衣食父母，謝謝你們這麼愛曹西平。記得要活得跟我一樣，每一天都要燦爛、都要狂熱。大家再見。

不對不對，你們不會想太快見到我，我更不想太快見到你，醜八怪～

