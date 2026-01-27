曹西平最後謝幕！乾兒子哽咽憶相處時光：身為你的孩子我很光榮

曹西平乾兒子小俊哽咽致詞。（圖／冬瓜行旅提供）





資深藝人曹西平上月底於家中猝逝，享壽66歲。今（27）日在台北市懷愛館舉行追思會，演藝圈不少好友前來弔唁，而乾兒子Jeremy（小俊）自去年12月30日板殯相驗後就再未露面，如今迎來曹西平最後的演唱會，他也在儀式中感性致詞，其中更一度哽咽，言語中滿是對他的不捨。

小俊透露，曹西平很早就告訴他：「如果有一天他怎麼了，希望事情可以簡單一點、快一點，燒一燒，等到大家發現的時候，他已經不在了。」他提及曹西平當時還半開玩笑跟他說，「四哥如果怎麼了，我會很可憐，要一個人面對所有人還有媒體。」

小俊坦言，「老實說，那段時間我真的很慌。但也因為這樣，我更想在這裡，真心感謝每一位幫忙過的人。如果沒有你們，我真的撐不過來，謝謝你們。」他憶起曹西平生前常說，如果真的到了離世那天，希望大家不用太替他難過，「他說，他這一生活得很精彩了，現在只是過日子，沒有什麼好遺憾的。他唯一放不下的，就是我與這間Jeremy穿洞日常耳環店。」

小俊與龍千玉緊緊相擁。（圖／冬瓜行旅提供）

小俊哽咽提到，曹西平生前對他的照顧都藏在那些很瑣碎、很日常的細節裡，只要在家就一定會煮飯給他吃，經常傳訊息確認他平安與否，讓他十分珍惜兩人相處的時光，「他最堅持的，就是那顆一定要『半熟』的荷包蛋。蛋黃破了、流出來了，他會懊惱很久，覺得那是一顆失敗的作品。」

如今曹西平離世，小俊形容他是「對每一件事情都很有責任感的人。不管是工作、家庭，還是身邊的每一個人，他都放在心上。」更提及「他這一生，真的用盡全力在燃燒。風雨很多，但他活得非常精彩。」即便內心百般不捨，他仍堅強表示：「我會好好生活，不讓四哥失望。」

小俊向曹西平道別表示，「身為四哥的孩子我很光榮，身為孩子爸爸的你一定很驕傲，你可以放心了。傷心歸傷心，但日子，我們會好好過下去。你在天上，不用再替我們操心。謝謝你。謝謝你給了我們這麼多愛。」



