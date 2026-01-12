曹西平最後一刻狀態曝光 丁寧：走得安詳「也算浪漫」

丁寧。翻攝丁寧臉書



資深藝人曹西平上月29日猝逝於家中，享壽66歲。乾兒子Jeremy（小俊）安排後事，設在板橋的靈堂近日開放弔唁，丁寧今（1/12）現身透露，曹西平最後狀態，走得很安詳。

丁寧說，自己和曹西平因上綜藝節目認識，雖然久未見面，但彼此是臉友，「只要他po文我一定回。」當下聽到曹西平離開消息很錯愕，畢竟2天前才看到對方發文，第一時間先查是不是假消息。

丁寧覺得，一個人怎麼離開，會視這輩子德行決定。聽曹西平的親友說，他睡在溫溫暖暖的被窩裡、放著音樂，乾兒子回來了後要叫他起床吃飯，還以為是睡太沉，叫了2次沒反應，才發現走了。看起來是沒有痛苦與掙扎，算是很好的走，也是浪漫的離開。

廣告 廣告

丁寧提到，剛入行時很沒自信，上綜藝節目總覺得「笑果」不好，像個薪水小偷，為此沮喪時，曹西平都鼓勵她：「不會啊！丁寧你很好啊，怎麼對自己這麼沒有自信呢，你很好，至少你坐在那邊身材也不錯。」給她不少安慰。丁寧說，曹西平算是性情中人，很開心自己有得他的緣。

更多太報報導

《獵魔女團》再奪金球獎最佳動畫 李炳憲瞬間起身「一動作」全場動容

被酸民嗆「與李鐘碩穿情侶裝」 IU不忍了霸氣回應

出道被打槍…《獵魔女團》擒金球獎最佳歌曲 原唱上台淚崩：被拒絕不是終點