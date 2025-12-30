曹西平最親家人竟是大咖天后！聽聞猝逝悲喊四哥慢慢走 大讚孝順的孩子

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人曹西平（四哥）昨（29日）晚間驚傳猝逝於三重住處，享壽66歲。與曹西平關係深厚的「前嫂嫂」龍千玉，也透過社群平台哀悼。龍千玉回憶，自己17歲時認識19歲的曹西平，兩人交情長達45年。她表示，曹西平為人極其善良、孝順，總將「百善孝為先」掛在嘴邊，並以身作則。最令她感動的是，曹西平曾說「江媽就像我的媽媽一樣」，對龍家長期展現細心照顧。

龍千玉、曹西平曾是一家人。（圖／翻攝自龍千玉臉書）

龍千玉回憶去年與母親特地到台中店裡為曹西平慶生，當時曹西平紅著眼眶感動的模樣讓她難以忘懷。她也感慨原本計畫再度前往台中探望，卻與曹西平錯過最後相聚機會。龍千玉寫道：「沒想到，這一次變成了我永遠也追不到您的一次」，並祝福曹西平「四哥慢慢走，您永遠在我心裡」。

曹西平多年來與家人關係疏離，乾兒子Jeremy已於30日公開發文，懇請曹家親屬將後事全權交由他處理。他強調，曹西平走得安詳「是睡著走的，無病無痛」，希望能安靜送別四哥，避免遺體再次接受檢察官相驗。

截至目前，曹西平遺體已送往板橋殯儀館冰存，待刑事相驗釐清詳細死因。外界持續關注曹西平家屬後事安排，以及乾兒子Jeremy的後續處理情況。

