曹西平月初喊「這一生我做得非常好」 感恩文提6字成告別

資深藝人曹西平29日深夜傳出在自家中離世，享壽66歲。由於前幾天曹西平在臉書上仍密集發文，消息曝光後讓粉絲相當吃驚。事實上，曹西平在月初還曾說「12月是感恩月」，指出自己「這一生覺得自己做得非常好」。

曹西平1日在自己經營的耳環店拍照並發文，指出：「12月對我來說是感恩月，偶像老了、肥了、醜了、變了樣子又如何？人生必經的過程，不接受也是要接受，不用酸言酸語地諷刺人變老的事實。四哥最起碼在我的演藝生涯，這一生我覺得我自己做得非常好。我不丟臉、我有藝德、我對得起養育我、栽培我的父母親，沒有讓開醫院、當醫生的爸媽丟臉，爸媽可以抬頭挺胸走出去說：這是我的兒子曹西平。」

曹西平月初才喊「這一生我做得非常好」！感恩文「提6字」竟成告別

曹西平曾說12月是感恩月，強調：「老了、肥了、醜了、變了樣子是人生必經的過程。」（圖／翻攝曹西平臉書）

當時曹西平對父母的感恩文字，沒想到竟成為最後的公開對話。不少粉絲得知曹西平離世後，也相當感慨並留言：「走得那麼瀟灑，走得那麼讓人無法接受，卻也只能坦然接受」、「謝謝曹大哥，我爸爸媽媽很喜歡你，也很感謝你的寵粉紅包袋，感謝你曾經帶來的快樂！」、「怎麼會這麼突然」、「永遠想念你的苦口婆心」、「還是有點不敢相信，希望您一路好走，在天上繼續罵大家是醜八怪」。醜八怪」。









