曹西平月砸16萬助創業！乾兒子元旦「15字忍痛發聲」 曝店面現況

曹西平投資協助乾兒子Jeremy創業。（圖／翻攝臉書／曹西平）

66歲資深藝人曹西平於去年12月29日在家中猝逝，消息震驚演藝圈。曹西平生前與乾兒子Jeremy共同經營飾品品牌「Jeremy 穿洞日常」，雖遭逢巨變，Jeremy昨（1）日晚間仍在臉書粉專發文強調：「謝謝各位的關懷。店裡營業不受影響」，展現堅強態度，獲得網友大力打氣。

不少粉絲湧入留言表示支持，「我相信四哥會在你背後默默守護你」、「你是一個好孩子，照顧好自己，曹大哥才會安心」、「看不到四哥的日常了，但你們的生活還是要繼續，這應該是他最希望看到的」、「加油啊！孩子，四哥會保佑你的！四哥在我們心裡的」。

曹西平過去投入資金協助Jeremy創業，「Jeremy 穿洞日常」目前在台北西門町及台中一中街皆設有分店。西門町分店於2017年以11.7坪、每月7萬元租金進駐商圈，疫後人潮回升，專家估現租金行情至少破10萬元。台中分店則位於學生及上班族密集的一中街商圈，6坪空間每月租金達9萬元，單價達1.5萬元，顯示品牌經營穩健。

一名不動產總經理表示，店面位處目的型消費區域，主打穿洞服務與飾品銷售，結合藝人知名度與社群經營吸引粉絲與年輕族群。儘管地點略偏巷弄，仍憑藉明星光環與實惠價格維持高翻轉率。

地產業者分析，西門町與一中街皆屬人潮穩定區域，且「Jeremy 穿洞日常」選擇的小坪數店面符合飾品業態經營特性，租金壓力相對較低，具長期經營優勢。

