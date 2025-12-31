曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜

記者鄭玉如／台北報導

營養師孫語霙提到，若想穩定血壓，飲食方面要控制鈉的攝取量，並分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止。（圖／三立資料照）

66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。

1、泡麵

一包泡麵鈉含量高達2000毫克以上，逼近一天建議攝取量上限，若把湯全部喝完，鈉含量直接爆表，建議食用時少喝湯。

2、罐頭食品

例如幼筍罐頭鈉含量1450毫克、番茄鯖魚1070毫克，建議淺嘗即可，或選擇新鮮蔬菜或魚做搭配。

3、培根、香腸

加工肉品含高鹽、高飽和脂肪，長期大量攝取，加重血管發炎反應與負擔，不只熱量高，血壓也難控制，若早餐想吃肉類，可以換成雞胸肉、里肌肉，才能吃得更健康。

4、調味料

味精、蠔油、豆瓣醬、辣椒醬都是鈉的主要來源，若想增添食物風味，可以選擇天然香料，例如胡椒粉、孜然粉、七味粉，不只風味佳，鈉含量更是趨近於零。

5、麻油雞、羊肉爐

麻油雞、羊肉爐看起來養生，不過品嘗全酒麻油雞，等於喝油、喝酒，可能造成血壓上升，抵銷藥物效果，建議換成無酒精的火鍋湯頭，同時搭配蔬菜、瘦肉，有助於穩住血壓。

