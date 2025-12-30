曹西平橫跨歌壇、綜藝 40多年演藝生涯落幕

（中央社記者王心妤台北30日電）資深藝人曹西平昨天離世，享壽66歲。他在80年代以歌手身分出道，曾淡出演藝圈後又活躍於綜藝節目，因為機敏的綜藝效果，也累積不少年輕粉絲，近年則多在臉書發文與粉絲互動。

曹西平1959年在台中出生，1982年以歌曲「野性的青春」出道，他與包偉銘、陽帆是同期歌手，並稱「3大視覺系動感男歌星」。他也曾在綜藝節目「龍虎綜藝王」擔任班底，並主持深夜節目「辣妹總動員」。

曹西平誕生在5兄弟家庭，多年前曾召開記者會稱兄弟占據他的房產，2005年父親過世後，他淡出演藝圈並移居泰國，直到2010年後才開始在台灣綜藝節目亮相。

曹西平在台灣綜藝節目復出後，因為犀利的回話風格迅速成為討論話題，還常帶著哨子上節目，不時以哨子跟其他嘉賓互動，而「醜八怪」、「皮馬聊（見鬼了）」更是口頭禪之一，個人特色鮮明。

曹西平近年多在臉書粉絲專頁與粉絲互動，最後一篇貼文停在12月28日，經歷前一晚地震後向粉絲報平安，他感嘆：「不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？」

曹西平昨天離世，為40多年演藝生涯劃下句點，不少粉絲湧入臉書粉絲專頁留言，希望他一路好走。（編輯：張雅淨）1141230