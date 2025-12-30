曹西平治喪小組發聲！「歌后前夫三哥」奔回台 協助乾兒子處理後事

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈。治喪小組今對外發聲指出，曹西平已於2025年12月29日在住處安詳辭世，後續治喪事宜經家屬代表三哥正式委任，將全權交由與曹西平情同父子的乾兒子Jeremy負責統籌處理，三哥也將親自返台，陪伴曹西平走完人生最後一段旅程。

治喪小組表示，這份離別來得突然，對親友與長期支持曹西平的朋友而言皆是沉痛打擊。曹西平一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，也不遺餘力提攜後輩，即便在人生最後階段，仍保持率真與坦然態度，生前最後一篇貼文更寫下「一切交給老天爺的安排」，如今已放下重擔，安然離去。治喪小組進一步說明，經三哥同意並正式委任，曹西平後續所有喪禮相關事務，將由乾兒子Jeremy統籌處理並對外聯繫。三哥目前正配合相關治喪流程，並將返台出席告別式，親自送別胞弟。

至於靈堂設置與告別式時間、地點等細節，治喪小組指出，目前仍在積極籌備中，待相關流程確認後，將統一對外公告，懇請外界耐心等候。治喪小組也呼籲，由於事發突然，家屬仍處於深切哀痛之中，並需時間處理法律與治喪相關事宜，誠摯請求媒體與關心曹西平的朋友給予家屬空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。

最後治喪小組轉述曹西平生前心願，表示他一向不重形式，只珍惜真誠的關心，也感謝多年來支持他的粉絲與好友，「謝謝你們一路的陪伴與溫暖」，並祝願曹西平一路好走，從此不再有病痛與煩憂。

