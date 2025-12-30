曹西平治喪小組發4點聲明！透露「三哥將出席告別式」

藝人曹西平遺憾告別塵世，享年66歲，家屬目前已授權他的乾兒子Jeremy處理後事，目前待家屬將正式委託書給檢方，即可啟動相關作業，治喪小組也發了聲明。

治喪小組表示，曹西平「圓滿走完他精彩而真誠的一生，這份離別來得突然，對所有親友、後輩與長期支持他的朋友而言，皆是難以承受的哀痛，西平大哥一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，亦不遺餘力提攜後進，即使在人生最後階段，他仍保持率真與坦然的態度，正如他在生前最後一篇貼文中所寫：「一切交給老天爺的安排。」如今，他已放下重擔，化作夜空中一顆溫暖而閃耀的星，靜靜守護著大家」。

曹西平的乾兒子Jeremy。 （圖／中天新聞）

而關於後續治喪與相關安排，治喪小組表示目前已由曹西平的親屬代表，曹西平的三哥同意並正式委任與四哥情同父子的乾兒子Jeremy（小俊）負責統籌與對外聯繫，三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴西平大哥走完人生最後一段旅程。

曹西平過世享年66歲。 （圖／翻攝「曹西平的粉絲愛團」）

治喪小組指出，靈堂與告別式安排靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中，待地點、開放致意時間及儀式流程確認後將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒，ˊ治喪小組也懇請媒體及關心西平大哥的好「避免過度揣測或前往打擾，「西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心」。

