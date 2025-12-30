曹西平淚崩曝遺願！喊話乾兒子「走了東西自己處理」：謝謝陪我走到最後

記者趙浩雲／台北報導

乾兒子Jeremy拍片告白曹西平。（圖／翻攝自YT）

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界，而最令人鼻酸的是，他生前早已向乾兒子Jeremy交代身後事，曾在節目中語重心長喊話：「有一天曹大哥走的時候，東西你都知道在哪裡，你就幫我處理簡單就好，不用通知誰，謝謝你們陪我走完人生最後一哩路。」

曹西平猝逝消息曝光後，外界才回頭想起他2020年登上綜藝節目《11點熱炒店》的一幕。當時節目特別安排乾兒子Jeremy錄製影片驚喜告白，Jeremy在鏡頭前細數與曹西平同住的生活點滴，透露自己與女友在曹西平家中生活，就像真正的一家人。

Jeremy提到天氣不好時，曹西平會主動拿錢要女友搭計程車，擔心她走在風雨中不安全；女友喜歡家常菜，曹西平便天天下廚、準備便當，還會記住每個人的口味，「誰不喜歡吃什麼就避開，喜歡吃什麼就多放一點」。他也分享，因為自己手容易對清潔用品過敏，家裡洗碗、洗衣、曬衣服全都是曹西平一手包辦，「也不讓我碰、不讓我幫忙」。影片最後，Jeremy深情告白：「你還有我們，所以曹大哥，我愛你。」

曹西平淚崩向乾兒子表示走了以後東西自己處理。（圖／翻攝自YT）

曹西平看完影片後也忍不住哽咽，親口說出當年邀請Jeremy與女友同住的真正原因。他坦言自己未婚、獨居多年，最害怕一個人在家發生意外，「我怕洗澡跌倒、撞到、或突然怎麼樣，沒有人知道」，因此希望家裡「每天起床都看得到人」。他更感性表示，儘管所有家事幾乎一肩扛起，卻感到前所未有的安心與快樂。

曹西平也提到，當年自己經濟狀況並不好，Jeremy卻對他說「沒關係，等你上電視再給我們錢」，讓他至今難忘，「一個八年級生，沒有血緣關係，為什麼要陪我這個四年級的？這才是我最感動的地方。」他最後哽咽說出那句早已說過的話：「真的不是他謝謝我，我應該謝謝他們。」

