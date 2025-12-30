曹西平深夜猝逝！昔與4兄弟鬧翻決裂 悲嘆：沒有家人

資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，回顧他的一生，父母在多年前相繼離世，與4個親兄弟全數決裂，生前多次感嘆「沒有家人」，晚年僅有無血緣關係的乾兒子JEREMY陪伴照料，家族失和成為他畢生最大遺憾。

資深藝人曹西平猝逝享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平出身醫生世家，父親在台中開設泌尿科診所頗負盛名，診所後方緊鄰當年著名的聯美歌廳。母親不僅性格豪爽，更擅長烹飪料理，吸引許多藝人到曹家作客用餐，然而這個原本和樂的家庭，在母親辭世後瞬間變了調，兄弟情誼也隨之破裂。

廣告 廣告

母親逝世後，曹西平獨自承擔照顧父親重任，指控其他兄弟棄養父親，讓他始終耿耿於懷，就連父親離世時的喪禮籌備工作，也全由他一人獨力完成，成為內心深處無法原諒的傷痛。

曹西平曾提到，母親的葬禮更讓他心寒不已，兄弟們不僅拒絕穿著孝服，前往墓園時5兄弟更無法到齊，他為母親抱不平地說，媽媽辛苦一輩子，養這麼多孩子，完成孩子的夢想，卻犧牲自己的生命，「真的太不值得了」。

曹西平與兄弟決裂，曾嘆自己「沒有家人」。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

除了兄弟失和，曹西平對姪子、姪女的態度轉變也充滿怨懟。他透露自己多年來不遺餘力地幫助晚輩，甚至出資在美國購置房產供他們居住使用，沒想到當自己獨居生病時，這些姪輩卻表現得冷漠無情。

他憤怒質問：「四叔生病了你們可知道嗎？你們還算曹家的人嗎？你們太冷血了，根本無情無義。」相較之下，沒有血緣關係的乾兒子JEREMY反而在身旁悉心照料，讓他深刻感受到人情冷暖的現實。

延伸閱讀

麻衣父親胰臟癌病逝 臨終前強撐來台「與王文洋共進最後晚餐」

「醜八怪」成絕響！曹西平陳屍住家 昔被譽為台灣西城秀樹

7.0強震台北「15秒反應」！ 地震中心：7天內恐見規模5餘震