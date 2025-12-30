曹西平清水眷村出生、綠川成長 童年玩伴：才華洋溢、一生精采

〔記者張軒哲／台中報導〕藝人曹西平驚傳猝逝，曹西平出生於台中市清水眷村，後來搬到台中市中區，父親曹培芳醫師，在綠川西街靠近成功路口，開設和平醫院，是當地知名醫師，今日消息傳回台中老家，台中人頗為不捨，有網友指出「上週還在一中商圈見到曹西平」。從西平兒時玩伴台灣體大兼任講師林溪金今日回憶，曹西平多才多藝，一生很精彩。

曹西平在台中市清水眷村出生。(記者張軒哲攝)

林溪金說，他目前住在南屯區，兒時住在綠川東街，曹家住在綠川西街，兩家剛好都是五兄弟，綠川隔了一座木橋，大家會一起玩，自己大曹西平一歲，兩人剛好都是老四，一直到綠川改建，曹家搬到公園路，和平醫院現址已經改建。

林溪金說，曹西平童年就很活潑，展現歌唱才華，知道他從台北搬台中後，曾經在台中公園賣過可麗餅，因為自己是台中體大游泳教練，數十年前曹西平回台中，到體大游泳，還有遇到閒聊幾句，也很關心他在演藝圈的發展，曹西平的哥哥曹南平當年與龍千玉結婚，宴席舉辦在台中公園對面的餐廳，他有去協助拍照，得知他過世，令人感傷。

另外，台中市媒體人林建鋒表示，童年摔傷，下巴傷口血流如注，媽媽緊急帶他到和平醫院看診，是由曹醫師親手縫合傷口，自己近年協助編輯《臺中夢的苦難與輝煌：吊腳樓》，有提到和平醫院。

