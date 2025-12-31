曹西平為何不收養乾兒子？律師揭「一關鍵」：很多人做不到

曹西平猝逝，外界好奇為何生前沒有收養乾兒子。翻攝曹西平臉書



資深藝人曹西平29日在家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy回新北市三重住處才發現乾爹已經肢體僵硬，失去生命跡象。由於曹西平生前與手足關係不睦，一度傳出無人處理後事。Jeremy最後在歌手龍千玉協助下，獲得曹西平三哥曹南平授權，才能處理後事。

事件曝光後，外界好奇，曹西平和Jeremy平日互相照顧、感情深厚，為何曹西平不直接透過法律途徑收養乾兒子？對此，律師林伯勳在Threads發文指出，關鍵並非在兩人感情，而是法律規定下的困難抉擇。

廣告 廣告

林柏勳指出，《民法》第1077條第2項規定，Jeremy如果被收養，就會停止跟原生父母、兄弟姊妹等原本的親屬關係，法律上僅剩下養親關係。也就是說，被收養後就必須放棄原生家庭的親屬，為了照顧乾爹放棄自己的父母，可能很多人都做不到

林伯勳也在貼文中點出制度上的問題，多年前的多元成家法案，當中的家屬制度，或許有重新討論的必要，才能讓單身族群也有權利選擇自己「法律上家人」所設計的一套法律，讓單身族群在涉及某些「法律」權利行使時，也有家人可以協助。

更多太報報導

苦苓「本來很討厭曹西平」！曝私下溫柔一面 直言：我錯了

曹西平疑因「一隱疾」過世 乾兒子：沒特別就醫

曹西平三哥發聲了！ 「盡速返台」讓弟弟有尊嚴走完最後一程