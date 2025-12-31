曹西平為何不收養乾兒子？律師曝原因：很多人做不到

資深藝人曹西平29日猝逝，因其未婚、無子女，且與手足關係疏離，後事由乾兒子協助處理，但受限於非親屬關係，乾兒子接手過程一度出現問題，不少網友好奇「曹西平生前為何不收養乾兒子？」對此，律師林柏勳指出，依照民法規定，一旦完成收養，將終止與原生家庭的親屬關係，為照顧乾爹而割捨原生家庭，恐怕很多人都做不到。

資深藝人曹西平未婚且無子女，父母也已過世，且與4名兄弟鬧翻，已多年未往來，晚年生活多由乾兒子陪伴照料。然而，曹西平猝逝後，遺體被送往新北市殯儀館，乾兒子雖有意替其處理後事，卻因並非法律上的親屬關係，無法直接領回遺體，須由家屬親自簽署委託書，經警方報請檢察官同意並開立死亡證明後，才能接續辦理後事。

另外，曹西平生前曾多次表達希望將遺產留給乾兒子，但多名律師指出，依台灣現行法律規定，實務上恐有難度，由於曹西平仍有4名兄弟在世，依法皆屬「法定繼承人」，即便立下遺囑表明不分配任何遺產，仍須受《民法》特留分制度限制，保障法定繼承人最低的繼承權益，因此乾兒子恐難以全數繼承遺產。

面對這樣的狀況，有網友在社群平台Threads上提問「曹西平為何不直接收養乾兒子」，若生前完成收養，是否就能一併解決後事與遺產分配問題。對此，律師林柏勳說明，依據《民法》第1077條第2項規定，被收養後，將停止與原本父母、兄弟姊妹等親屬的法律關係。

林柏勳表示，為了照顧乾爹，而選擇放棄照顧自己親生父母，甚至捨棄原本家庭的親屬關係，這樣的決定，可能很多人都做不到。

