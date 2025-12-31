曹西平為何不收養乾兒子？律師曝1關鍵嘆：很多人做不到

娛樂中心／周孟漢報導



藝人曹西平於29日被證實在住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，不料一開始卻傳出家屬不打算接手後續喪禮事宜，讓外界一陣錯愕，所幸最後宣布由乾兒子Jeremy負責統籌與對外聯繫。對此，不少人好奇為何曹西平在世時，並無收養乾兒子，好來處理後事問題？對此，知名律師林伯勳點出「背後1關鍵」，感嘆「可能很多人都做不到」。





不少人好奇為何曹西平在世時沒收養乾兒子。（圖／翻攝自曹西平臉書）

林柏勳近日透過Threads發文，表示這天看到有人在討論「為何曹西平不收養乾兒子，導致後來沒有權利幫忙處理後事？」，他則透露，根據民法第1077條第2項，如果被收養的話，當事人將會停止跟原本父母、兄弟姊妹等原本家人之間的親屬關係，感嘆「為了照顧乾爹而放棄照顧自己原本的父母、捨棄與原本家人間的親屬關係，可能很多人都做不到」。

林柏勳透露，如果被收養，將會停止跟原本父母、兄弟姊妹等原本家人之間的親屬關係，感嘆「可能很多人都做不到」。（圖為曹西平乾兒子／民視新聞）





林柏勳進一步指出，多年前的多元成家法案中的家屬制度，「或許有重新討論的必要」，才能讓部分單身族群有權利選擇自己「法律上家人」所設計的一套法律，讓單身族群在涉及某些「法律」權利行使時，也有家人可以協助。

曹西平（左）29日猝逝，一度傳出家屬不願出面處理，直到前嫂嫂龍千玉（右）出手，才終於有著落。（圖／翻攝自曹西平、龍千玉臉書）





事實上，由於曹西平長年與兄弟互動疏離，在曹大哥離世消息剛傳出時，傳出其中一名兄長接獲消息後婉拒出面處理相關事宜，後事一度陷入停滯。後經由前嫂嫂、歌手龍千玉居中協調與曹家三哥取得聯繫，並確認將正式授權曹西平的乾兒子全權負責後事。乾兒子下午也對外發表聲明，說明後事規劃方向，並透露曹西平三哥將返台出席告別式。另外，曹大哥的遺產繼承問題，也備受關注，雖然他曾公開表示將遺產全給乾兒子，不打算給親兄弟，但此事是否能成？未來雙方恐怕將對簿公堂。





