曹西平為何視Jeremy為乾兒子？對方背景曝光

曹西平和乾兒子Jeremy情同血緣上的父子。(圖/FB@曹西平的粉絲愛團、張鎧乙攝)

資深藝人曹西平29日被乾兒子Jeremy發現在家中猝逝，目前後事安排，全權由Jeremy處理。曹西平一生未婚、父母雙亡、鬧翻4名兄弟，曾揚言把遺產全留給與他同居、照料其晚年生活的乾兒子Jeremy，令外界好奇Jeremy的真實身分。

據悉，曹西平與Jeremy的緣分，最初是由一名曾陪伴曹西平多年的助理阿凱牽線的。與曹西平感情深厚的阿凱，2011年卻不幸罹患猛爆性肝炎過世，臨終前曾叮囑Jeremy「要好好照顧曹大哥」。

廣告 廣告

曹西平2016年舉辦35周年個唱紀念阿凱，當時Jeremy一路相伴，讓曹西平決定認對方為乾兒子。歷經雙親、阿凱相繼過世，曹西平曾陷入憂鬱，搬到泰國獨居，一度昏迷3天無人知曉；當時他悲觀地認為，萬一哪天往生，可能不會被發現。

曹西平返台後，乾兒子Jeremy履行阿凱的遺願，不但陪伴著曹西平，還與女友一同搬進曹西平的住處，一起生活多年，雙方互相照應，讓曹西平感動不已，大呼：「沒有血緣關係一樣可以疼愛，一樣可以照顧」，並謝謝這兩位八年級的孩子願意跟他同住，給予安心感，「不然誰要跟老頭子住在一起，還擔心你哪天突然掛掉了，死了都沒有人知道。」

曹西平以乾兒子的英文名開店。(圖/FB@曹西平的粉絲愛團)

除了是親密的家人，曹西平和乾兒子Jeremy也是事業上的夥伴，曾一起開飾品店，並用乾兒子的英文名當店名，在西門町、一中街插旗。

其實Jeremy也有悲慘的經歷，2018年其母親離家多日未歸，家屬向警方報案協尋未獲接受；未料，數天後竟接獲警方通知，Jeremy母親跟哥哥在台東知本地區的1間飯店內輕生，Jeremy急奔台東認屍時怒批，先前向警方報案都未受到重視，沒想到再次接到警方通知竟是天人永隔。當時曹西平在臉書發文談及此憾事，感到相當自責與憤慨，「若當初是我去報案，就不會是這樣的結局」。

Jeremy於2020年在節目《11點熱炒店》透過VCR表示，曹西平非常細心地照顧他和女友，包括拿錢給女友搭計程車、親自買菜並下廚，讓他和女友可以帶便當去公司。這些恩情，Jeremy感念在心，真情地告白表示，曹西平雖然個性直率、敢言，難免得罪人，但那是他的人生價值與生活方式，「我們為自己而活，不是為酸民而活。你還有我們。」並深情地說道：「曹大哥，我愛你。」當場讓曹西平淚灑攝影棚，其他來賓也紅了眼眶。

沒想到在Jeremy心中最暖的乾爸曹西平，在跨年前突然先走一步。他說：「四哥是睡著走的、無病無痛。」但他與曹西平之間並沒有法律上認定的父子關係，需要有血緣關係的親屬出面授權讓他能善盡照顧之責。所幸，經過一番協調後，曹西平三哥確定會返台陪曹西平走完最後一程，也授權Jeremy負責安排後事事宜。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

麋先生解鎖東京 釣出徐若瑄誇讚

古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺

素食兒少更健康 注意營養均衡