曹西平牽父母手往前走 丁寧：最美最幸福謝幕
〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平去年12月29日過世，享壽66歲，本月27日舉辦告別式，現場氣氛哀戚，藝人丁寧昨晚在臉書發文對曹西平做最後道別。
丁寧回憶曹西平給大家的回饋，比想像中的更多，印象深刻他2家店的員工，說實話，他們如果走在路上，身為媽媽的她會有一點擔心他們，畢竟家長的視野看著孩子都是很窄的，她看著年輕人說出對曹西平的感謝跟思念，每個孩子都這麼真誠真心，在這麼深的傷痛裡努力忍住不哭，「我相信他們一定以前答應過曹西平。」
看著告別式最後畫面，丁寧說：「曹西平牽著父母親的手往前走，這是最美最幸福的謝幕了。」她認為無論這輩子活得如何，請你想像你要離開的時候你能夠牽著誰的手？或是誰「願意」讓你牽著手往前走，你大概就能夠知道你這一輩子把自己活成什麼樣子了。
丁寧臉書全文：
我覺得四哥教我們，比我們想像中的更多。我印象非常深刻四哥兩家店的員工，說實話，他們如果走在路上，身為媽媽的我會有一點擔心他們，畢竟家長的視野看著孩子都是很窄的。但是我看著他們說出對四哥的感謝跟思念，每個孩子都這麼真誠真心，在這麼深的傷痛裡努力忍住不哭，我相信他們一定以前答應過四哥，但是真的也太困難了。我看著他們想很多，許多優渥家庭背景的孩子，談到家產翻臉翻得透徹，談到照顧父母，總是說「爸爸一定藏了很多錢！」相比之下四哥的孩子們真的沒有辜負四哥這麼愛他們。不曾失去就不覺得擁有的有什麼需要珍惜的吧，四哥的孩子有的不多，每個都很努力很辛苦的為著下一餐為著明天打拚，沒有了不起的家長頂下一片天，四哥像家人一樣關心他們，對他們來說真的是上天給他們的禮物。我看著他們完全讓我對這些特別的孩子改觀，他們很美好，很美麗，很善良很懂得知恩圖報。四哥沒有了父母，自己當起的父母，四哥沒有小孩，代替了很多父母照顧了他們的孩子。曹西平四哥，你這輩子目前幕後的表現都做到極致了，了不起！看著最後的畫面，你牽著父母親的手往前走，這是最美最幸福的謝幕了。無論你這輩子活得如何，請你想像你要離開的時候你能夠牽著誰的手？或是誰「願意」讓你牽著手往前走，你大概就能夠知道你這一輩子把自己活成什麼樣子了。加油，我們還有時間彌補，千萬不要等到你要離開那一霎那，誰的手都不願意讓你牽著，就什麼都來不及了。四哥，謝謝。#四哥教會我們的
