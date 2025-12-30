曹西平猝死遺體相驗結束！乾兒子神色哀戚不發一語、快步離開殯儀館

記者莊淇鈞 、林盈君／新北報導

資深藝人曹西平猝死家中，乾兒子Jeremy於相驗後離去。（圖／記者莊淇鈞攝影）

66歲資深藝人曹西平，29日深夜被發現猝死家中，今（30日）下午，檢方前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子Jeremy也到場，面對現場媒體追問，Jeremy僅低調表示「會先處理好後事」。

而檢察官相驗約30分鐘左右，Jeremy與女友便走出解剖室，臉色哀戚不發一語，未回答任何問題就快步離開。據了解，目前曹西平遺體暫冰存新北市立殯儀館，等家屬正式簽屬委託書後，警方會再請示檢察官，經檢方同意就可以發還遺體。

資深藝人曹西平猝死家中，乾兒子Jeremy抵達殯儀館。（圖／記者莊淇鈞攝影）

由於曹西平與兄弟多年未往來，起初，曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，靠著她出面斡旋，才順利將後事交給Jeremy處理。

原本Jeremy並不希望檢方相驗，更喊話「曹西平是睡著去世」很安詳，也擔心相驗會破壞遺體等，不過警方指出，由於Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗。

資深藝人曹西平猝死家中，乾兒子Jeremy抵達殯儀館。（圖／記者莊淇鈞攝影）

