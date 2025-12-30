曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
記者莊淇鈞 、林盈君／新北報導
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子Jeremy也抵達殯儀館，面對現場媒體，Jeremy低調表示「會先處理好後事」。
起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。
據了解，曹西平與吳姓乾兒子Jeremy同住，由Jeremy照護他的生活起居，2人居住在新北市三重區。昨天深夜，Jeremy下班返家後，本想與曹西平打個招呼，卻見他倒臥在地，已沒有呼吸心跳，急忙通報警消。救護人員趕抵時，發現曹西平已明顯死亡，遺體出現僵硬與屍斑，消息傳出。
事實上，曹西平出身醫生世家，家中有3個哥哥、1個弟弟，未料兄弟們因家族遺產爆不合，他獨自扛起千萬債務，照顧年邁父親，父親過世後，他一度消極遠走異國，淡出螢光幕數年。曹西平個性直率、敢言，他於28日凌晨，還在臉書發文與粉絲互動，未料竟成生前最後的貼文。目前檢警初步研判，疑為內科疾病引發之自然死亡，但詳細死因還要相驗釐清。
