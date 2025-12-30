曹西平猝死「醜八怪」成絕響 臉書湧留言喊：四哥您快出來罵人

藝人曹西平驚傳家中猝逝。 （圖／翻攝自臉書@曹西平直播同樂會）





台灣資深藝人曹西平於昨（29）日晚間10時許驚傳陳屍家中，享壽66歲。曹西平在淡出螢光幕後，仍活躍於社群平台，時常與粉絲分享日常並互動交流，不料卻傳出猝逝消息，令外界都感到相當難過與不捨，而陪伴無數觀眾的招牌口頭禪「醜八怪」也成為絕響。

醫生世家出身 從藝工隊踏入歌壇

曹西平生於1959年，出身於臺中醫生世家，家中排行老四，上有三位哥哥、下有一名弟弟。他曾於軍隊服役期間加入藝工隊，意外開啟演藝之路，為日後進入歌壇奠定基礎。

〈野性的青春〉爆紅 視覺系歌手走紅80年代

曹西平在1982年以歌曲〈野性的青春〉走紅歌壇，與包偉銘、陽帆等人同期活躍於演藝圈。他憑藉前衛的視覺系造型與充滿爆發力的歌聲，迅速累積高人氣，成為當時極具代表性的男歌手之一。

轉戰綜藝與主持 家變後淡出演藝圈

1998年後，曹西平陸續擔任華視《龍虎綜藝王》班底，也主持凱亞綜合台深夜節目《辣妹總動員》。然而在2002年時，曹家爆發兄弟糾紛悲劇，讓他不得不放下最熱愛的演藝工作，暫時遠離鎂光燈。

父喪遠走泰國沉潛多年 重返舞台再唱人生故事

2003年，曹西平返鄉在臺中開設可麗餅店，父親在2005年過世後，遠赴泰國散心，長年未在螢幕前曝光，直到2010年才回歸演藝圈，他的口頭禪「醜八怪」也成為強烈的個人特色。2016年2月12日，他於華山藝文中心舉辦首場售票演唱會《35年的故事－曹西平見面會》，雖門票銷售不如預期，但最終靠眾多藝人力挺售出398張。

晚年生活低調 66歲辭世

近年來，曹西平多透過粉專分享料理日常，不定期開直播與粉絲互動。曹西平還在昨日上午1時許發布最後一則貼文，更感性寫下「沒有什麼事情是過不了的，氣歸氣日子依然還是要繼續走下去」，來為自己加油打氣。不料卻於昨晚10點多，曹西平被乾兒子發現倒臥在新北市三重區的住處，明顯死亡多時，享壽66歲，消息震驚演藝圈。

「醜八怪」成絕響 粉絲淚別曹西平

曹西平的逝世消息曝光後，也有不少網友感嘆，再也無法聽見他罵「醜八怪」，表示「快..四哥您快出來罵人！說一切都是假的...拜託」、「再也聽不到您帥氣罵醜八怪了……」，紛紛感到不捨。也有忠實粉絲寫下祝福，表示「祝福您終於可以回爸媽的懷抱了，您一生辛苦了！阿彌陀佛」，希望他能和去到另一個世界的父母，再次一家團圓。

