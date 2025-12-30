曹西平猝逝「醜八怪」成絕響 生前淡出演藝圈原因曝光

藝人曹西平猝逝，享壽66歲。他1982年以《野性的青春》走紅歌壇，在當年被歌壇視為動感青春歌手，被媒體譽為「台灣西城秀樹」。除了歌手身分，曹西平同時也是主持人與綜藝節目嘉賓，活躍於各大電視節目，飆罵「醜八怪」更是許多觀眾心中的經典。近幾年雖說演藝活動減少，不過活躍於網路與網友互動。

曹西平這些年重心多半擺在與乾兒子的飾品店（圖／翻攝自臉書）

曹西平出生於醫生世家，家中排行老四，經常稱呼自己為「四哥」，早年服兵役期間，加入藝工隊，開始接觸演藝活動，以歌手身分出道，與包偉銘、陽帆等人同期出道。後來，他在《龍虎綜藝王》擔任節目班底，也主持了深夜節目《辣妹總動員》，以犀利敢言的形象著稱。

然而2002年，曹西平家中爆發兄弟鬩牆，曹西平指控兄弟棄養父親，讓他背負龐大債務，二哥則是召開記者會反駁，雙方各執一詞。2005年，曹父過世後，曹西平前往泰國散心，直至2010年才重返演藝圈，並於2016年舉辦個人首場售票演唱會。

曹西平在節目上以罵人出名，卻因此和粉絲有另類溫馨互動。（圖／資料照，年代）

曹西平終生未婚無子女，由於與兄弟間的紛爭，他曾公開表示，如果離世，遺產絕對不會交給姓曹的人處理，並且已經歷好遺囑，把遺產都留給平時照顧他的乾兒子。

這些年，曹西平已漸漸淡出螢光幕前，不少製作單位都曾邀約他重返節目，但曹西平皆婉拒，專心贊助乾兒子的飾品店，偶爾還會親自到店裡攬客幫忙。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

