曹西平猝逝三重住處 昔日「節目上交代後事」畫面再掀淚

（記者石耀宇／綜合報導）資深藝人曹西平（四哥）29日深夜被乾兒子Jeremy（小俊）發現猝逝三重住處，享壽66歲。警方到場勘驗後初步排除外力介入，研判疑為疾病猝死，確切死因仍待後續相驗釐清。令人鼻酸的是，他生前曾在節目上淚崩，當眾拜託乾兒子將來替自己處理後事，如今不幸成真。

生前曹西平與原生家庭關係並不親近，但和乾兒子Jeremy情同家人。Jeremy先前在TVBS節目《11點熱吵店》錄製影片時透露，自己與女友多年來都與曹西平同住，四哥對他們照顧有加，下雨天會主動拿錢給女友搭計程車回家，擔心對方淋雨不安全，平日也常親自下廚準備便當，還會記住兩人的飲食喜好。因為Jeremy的手碰清潔劑容易破皮，家事幾乎都由曹西平一手包辦，讓他感動直呼：「曹大哥，我愛你，你也要加油。」當時曹西平在棚內聽完，忍不住當場落淚。

曹西平當時也坦言，自己未婚、長年獨居，最擔心的不是孤單，而是萬一在家中洗澡、跌倒或突然出狀況，身邊沒有半個人可以求助，「很多朋友都是一個人在家走的」，因此才會開口邀請Jeremy和女友搬來同住，把他們當成真正的家人。

他更在節目上對Jeremy交代身後事，語重心長地說，有一天自己走了，希望Jeremy幫忙處理所有東西，「你都知道東西在哪裡，就幫我簡單處理，不用通知誰」，等於把後事三大重點都提早說明。當時他哽咽表示：「我很謝謝你們兩位，陪我度過我人生的最後一哩路。不是他謝謝我，我應該謝謝他們。」如今畫面再被回顧，格外令人不捨。

曹西平29日驟逝後，Jeremy透過「曹西平的粉絲愛團」粉專發文，無奈表示自己與曹西平並沒有法律上的父子關係，警方與相關單位因此無法讓他直接主導後事，只能焦急尋找與四哥有血緣關係的家人，希望對方能同意將喪葬事宜全權交由他處理。他感嘆，明明是陪伴在側、最親近的「兒子」，卻可能因程序問題讓四哥成為公告招領的「有名無主屍」，不知道自己還能做什麼才能好好保護四哥。

後續若在法定期限內沒有家屬出面認領遺體，恐會出現「有名無主屍」的窘境，消息曝光後引發各界關注。最後在台語歌后龍千玉出面協調並聯繫前夫曹南平之下，曹家親屬同意由Jeremy全權處理後續喪葬事宜。經多方溝通，曹南平正式授權並委任Jeremy負責曹西平的靈堂設置、告別式安排等相關事務。

目前治喪小組已著手規畫靈堂地點、開放弔唁時間及告別式流程，待細節確認後，將統一對外公告，讓親友與粉絲能有機會向四哥好好道別。

