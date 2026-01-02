曹西平猝逝不到1天冒屍斑 遭疑不尋常？急診醫、殯葬業解惑

曹西平過世，享壽66歲。取自當事人臉書



資深藝人曹西平12月29日被乾兒子Jeremy發現倒臥家中地板，救護員到場確認明顯死亡，並且身上已出現屍斑呈現僵硬狀態，享壽66歲。消息傳出後，網友質疑遺體在短時間內出現屍斑並不尋常，在網路上掀起討論，醫師、殯葬業者也紛紛留言解惑。

一名網友在在Threads上發文表示，「只有我覺得『在12月的大臺北死亡36~48小時左右便出現屍斑』這件事很不尋常嗎？」

對此，急診醫師達特傑生表示，「屍斑是什麼呢？就是我們的血管中血液會漸漸凝固然之後沉澱下來在皮下呈現出來的斑塊。舉個例子好了，你把新鮮豬血拿到室溫，你猜猜多久會凝固？所以啦～屍斑有時候在往生者過世後數小時就有可能出現了喔～」

另外也有網友回覆，「根據我從業過殯葬業的經驗 死後1-4小時就會出現屍斑了」、「1-2小時就會變硬，1小時左右屍斑（血液沉澱）就會慢慢出現，半天就會從紅、深紅到褐色…一天都變黑了吧…這是跑現場看見的狀況…沒有學術」、「通常人死2-4小就會開始出現 5-6小會融成一大片 24小時左右會完全固定 屍斑出現時間會隨環境溫度影響 濕熱環境下可能更快」、「很正常 這在室內 溫度比室外高 普遍屍斑在一個小時後就會慢慢出現了 以36個小時來說 屍斑已經成深褐色」。

這起憾事發生在12月29日晚間10時許，Jeremy剛從日本返台，回到曹西平在新北市三重住處，一進門卻發現曹西平倒臥在房間電腦桌附近的地板上，全身僵硬且出現屍斑。Jeremy不捨地說，29日凌晨兩人還有聯絡，才短短幾個小時就天人永隔，讓他難以接受。

