曹西平猝逝乾兒子通報警消！忍痛放棄急救 曾被指定遺產唯一繼承人

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。警方初步調查，現場未發現外力介入跡象，初步排除他殺，研判為自然死亡，詳細死因仍待檢警相驗進一步釐清。

曹西平與乾兒子Jeremy。（圖／翻攝自臉書）

曹西平一生未婚、膝下無子，近年淡出演藝圈。他曾在節目中多次談及與原生家庭的決裂，坦言多年來與曹家人幾乎無往來，並公開表示早已立下遺囑，將遺產全數留給平日照顧他的乾兒子，言行引發外界關注。

廣告 廣告

2019年，曹西平曾在節目《震震有詞》中首度揭露曹家四兄弟爭奪父親遺產的內幕，痛訴自己反而是「拿錢回去貼家用的人」，卻被手足誣陷侵佔父親名下5棟房產。他當時透露，這些房產實際上全數負債，每月須負擔近15萬元房貸，全由自己一肩扛下，長期壓力導致圓形禿、失眠等健康問題。

曹西平也回憶，父親病重期間幾乎由他獨自照顧，頻繁在急救與放棄之間做出艱難抉擇，卻始終未獲手足支援，父親後事處理完畢後，更未收到一句感謝，反而再度遭指控爭奪遺產，讓他心灰意冷，直言此生已與曹家人無關。

更多三立新聞網報導

陳零九真的全面退出演藝圈！新歌被他取代 滾石唱片回應了

五月天為北捷英雄余家昶而唱！全場掀一片淚海 粉絲點歌盼記住他的名字

李聖傑靠〈癡心絕對〉賺多少？演唱會公布驚人數字 一度不想再唱這首

曹西平猝逝！驚人遺產曝光不留給他 曾獨自還清千萬債務

