曹西平猝逝享壽66歲！ 2天前才發地震文「什麼都不太重要了」

藝人曹西平驚傳猝逝！台灣28日發生全台有感地震，當時曹西平還曾發文「嚇死人好大的地震，大樓好像要倒下來了，你們有感嗎？嚇死我了」，沒想到才隔一天，就傳出其乾兒子於29日深夜報案，曹西平在家中過世，救護人員到場時確認明顯死亡多時。

曹西平驚傳猝逝，享壽66歲（圖／翻攝自曹西平臉書）

據悉，消防局於29日深夜10點左右，接獲民眾報案請求急救，然而到場後發現患者已出現屍斑和屍僵，經家屬確認後放棄急救，未料該名死者竟是藝人曹西平。

由於曹西平28日上午五點，還曾對於大地震一事有感而發，表示經歷過太多事情以後，對很多事情就越看越淡，「什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？」還叮囑網友「最近很多天災人禍請大家注意安全留意身邊可疑的人」，沒想到竟於隔日傳出猝逝消息，令人震驚。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導