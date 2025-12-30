曹西平猝逝享壽66歲！上節目「總帶著哨子」原因曝光 還暗藏安全感

曹西平曾透露自己上節目帶著哨子的原因。（圖／翻攝臉書／曹西平）

資深藝人曹西平29日驟然辭世，享壽66歲。他過去因火爆直率的性格、在節目中總帶著口哨而為人熟知，如今驟然離世，令眾多藝人與粉絲感到不捨與哀痛。先前他曾透露自己上節目都會帶哨子的原因，坦言對他來說也是一種安全感。

在過往參與綜藝節目《大小愛吃》時，曹西平曾親口揭露帶哨子的真正原因。當時他為節目準備泰式酸辣湯，並談到自己旅居泰國期間的點滴與生活感受，小S則以模仿他的方式逗趣互動。曹西平隨即透露，哨子其實是他用來「維持節目秩序」的工具，早年上節目藝人眾多，每個人都要講話，有些人講話又很難笑，自己就會拿起哨子吹說「你不要再講啦！」之後便成為他的招牌形象。

廣告 廣告

不過，他也進一步坦承，這枚哨子對他而言不只是道具，而是種象徵性的心理依靠。當天節目中哨子一度不見，他立刻顯得失措、不安。他坦白表示，若出門忘記帶哨子，便會渾身不自在，甚至產生不安情緒。

節目中曾有橋段是大小S聯手沒收曹西平的哨子，原本總以氣勢逼人的形象出現在鏡頭前的他，卻在那一刻流露出少見的柔弱神情。哨子失而復得之後，他才重新展現出熟悉的自信與幽默。

雖然曹西平平時言語直接、作風強勢，但在他猝逝的消息傳出後，許多演藝圈後輩都紛紛發文悼念，回憶他私下對晚輩的提攜與關心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平猝逝！比莉睡不著哭整晚 願好友自由飛翔：你這碎碎念的外星人

蔡依林大巨蛋Day1感性告白4萬名觀眾 「我不是一個人硬ㄍㄧㄥ」

曹西平驟逝引追思！脫口秀演員歐耶老師發言惹議 刪文道歉仍挨批