曹西平猝逝享壽66歲 唯一親人龍千玉哀慟 驚爆一語成讖

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人曹西平昨在三重家中猝逝享壽66歲。他無緣的嫂嫂龍千玉忍痛表示：「他曾跟我說過人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖。」

龍千玉透露，凌晨得知噩耗，徹夜難眠，「回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回！」

龍千玉透露，曹西平生前曾跟她說過人生如浮雲，「只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖，很關心他的身體，但他總貼心的說不想讓我擔心他的身體，所以堅持不願跟我說，原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣！」

龍千玉哀慟表示真的無法接受，「我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥！」

