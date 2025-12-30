曹西平猝逝享壽66歲！「獨自倒臥家中」乾兒子進門嚇壞 生前最後一段話曝光

資深藝人曹西平傳出家中猝逝的消息震驚各界；據了解，66歲的曹西平29日經乾兒子向警方通報「因病過世」，醫護人員到場後發現，倒臥家中的曹西平已經明顯死亡多時，經過家屬同意後並未送醫、後續交由警方處理。在社群平台相當活躍的曹西平，生前最後一篇貼文則停留在28日凌晨，提及日前宜蘭外海地震並感嘆「ㄧ切交給老天爺的安排」，不料竟成與粉絲、親友最後的訣別。

出道超過40年、以《野性的青春》走紅歌壇的曹西平，經典台詞「你這個醜八怪」深植人心；而據了解，曹西平乾兒子於29日深夜報案稱曹西平在家中過世，經救護人員到場發現已死亡多時後，經家屬同意不送醫，已交由警方接手。

廣告 廣告

值得一提的是，時常在臉書分享生活感觸的曹西平，28日才因宜蘭7.0強震發文，當時曹西平在第一時間報平安後，表示自己遇到大地震就是坐在原地，雖然害怕，但想到沒辦法跑去哪、也沒辦法躲起來，就覺得「一切交給老天爺的安排」。

「該發生就發生了想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的」，曹西平直言，經歷了太多事情之後，很多事情都越看越但、不太重要了，畢竟天災人禍沒有人可以躲得過，「你們認為不可能的事情它就是發生了」。

更多風傳媒報導

