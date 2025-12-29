曹西平猝逝享壽66歲！「醜八怪」成絕響 前天才嘆：一切交給老天安排

曹西平離世，享壽66歲。取自當事人臉書



資深藝人曹西平驚傳離世，享壽66歲。新北市消防局29日深夜接獲報案，派遣人車抵達現場時確認曹西平已無生命跡象，其遺體出現明顯屍斑與僵硬，他的乾兒子現場忍痛表示放棄急救。

宜蘭27日強震當天，曹西平才在臉書發地震文，表示經過921大地震洗禮之後，都不會跑，就是坐在那裡，不會動，ㄧ切交給老天爺的安排。「該發生就發生了想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的，繼續煮菜ING，不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？」

曹西平於1982年以一首《野性的青春》走紅歌壇，曾被譽為「台灣西城秀樹」。後轉往電視節目主持人發展，曾在華視《龍虎綜藝王》當班底，還主持凱亞綜合台深夜節目《辣妹總動員》，敢言嗆辣，是其風格，尤其一句「醜八怪，醜死了」更是家喻戶曉。

