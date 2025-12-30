曹西平猝逝兄弟鬩牆再浮檯面 曹三哥發聲：情分關心始終都在

資深藝人曹西平猝逝消息今傳出，兄弟鬩牆舊聞再度引發關注。（翻攝曹西平臉書粉專）

資深藝人曹西平猝逝消息傳出後，其乾兒子Jeremy一度因血緣問題，透過粉專尋求曹家人幫助，盼能盡快獲得法律授權處理後事，所幸在曹西平前三嫂、台語歌手龍千玉協調下，曹西平三哥曹南平先以口頭應允，後續將趕回台灣協助Jeremy治喪，稍早也透過聲明回應，強調兄弟一場，情分與關心始終都在。

曹西平在家中排行老四，常以四哥自稱，過去一家5兄弟因照料長輩、家產問題鬧上版面，曹西平也曾透露早與兄弟沒有往來，在節目上感謝乾兒子Jeremy陪伴、照顧，也讓他一度激動落淚，這些過往隨著曹西平猝逝，再度引來討論。

不過，曹西平三哥曹南平稍早發聲，表示得知弟弟離世，家人深感悲痛，由於事發時人在國外，目前已在返台途中，也與相關友人討論會一同妥善處理後事，他也強調，「兄弟一場，情分與關心始終都在」。

曹南平也表示，懇請外界過度揣測或渲染，「弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程」，聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。

另外，Jeremy也透過曹西平粉專發布後事安排說明，經親屬代表「三哥」同意並正式委任，後續喪禮事務將全權由他負責統籌與對外聯繫，另外家族參與部分，三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴四哥走完人生最後一程。





