曹西平猝逝哥哥不處理後事將司法相驗 乾兒子哀痛求家屬「讓四哥安息」

曹西平猝逝，但哥哥不願處理後事，檢警將司法相驗。翻攝曹西平臉書

66歲藝人曹西平，昨（29日）深夜被發現猝逝新北市三重家中，乾兒子JEREMY到家發現時，他已死亡多時，救護人員到場確認，遺體已經僵硬並出現屍斑，乾兒子因此放棄急救，改由警方處理，但原本應是行政相驗程序，卻因為曹的胞兄表示不願處理後事，警方將啟動司法相驗程序。

曹西平猝逝前1天，才因為強震在臉書粉絲團有感而發，「不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了」看似看淡生死，還表示「經過921大地震洗禮之後，我都不會跑我就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排。」

不料，才事隔1天，曹西平就被發現猝逝家中，但過去因兄弟鬩牆，他的哥哥表示不願意處理後事，雖乾兒子JEREMY表示會全權處理，不過因為沒有法律認定的父子關係，警方及殯葬業者無權協助他處理後次，相驗程序也從原本單純的行政相驗，改由檢察官司法相驗。

對此，JEREMY也在曹西平臉書粉絲團發文，希望有認識曹西平家的人可以提供協助，「求你們幫助我請他們同意讓四哥（曹西平）安息」，他強調，曹氏睡著走的，無病無痛，不想讓檢察官相驗大體，他更沉痛表示：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領」



