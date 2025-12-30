曹西平猝逝家中享壽66歲 地震發文「交給老天爺」成最後遺言

資深藝人曹西平29日深夜被發現於新北市三重住處猝逝,享壽66歲。新北市消防局三重分隊當晚10時許接獲報案,趕抵現場時發現他已無生命跡象,遺體出現明顯屍斑與僵硬現象,在場的乾兒子忍痛表示放棄急救。 就在兩天前,曹西平才針對27日宜蘭外海強震在臉書發文報平安,感性寫下「經歷過921大地震後,我不會跑,一切交給老天爺的安排」,並感嘆「很多事情越看就越淡,什麼都不太重要了」,未料這竟成為他最後的生命體認。29日因乾兒子聯繫不上而報警,經消防救護員到場確認已明顯死亡多時。 縱橫演藝圈超過40年的曹西平,1980年代以歌曲《野性的青春》走紅歌壇,有「台灣西城秀樹」之稱。他後來活躍於《龍虎綜藝王》等各大綜藝節目,直率敢言的風格成為鮮明標誌,手持哨子、一句「你這個醜八怪」更成為觀眾耳熟能詳的經典語錄。近年淡出螢光幕,將重心轉向經營飾品店。 曹西平晚年深陷家庭失和與遺產爭議。他曾在節目中含淚表示,獨自扛下照顧病父的重擔與千萬債務,父親名下五棟房產全是負債,每月獨自背負14萬9千元貸款,手足卻不聞不問。父親病危時僅剩他一人面對生死抉擇,事後手足反因覬覦產權與他對簿公堂。曹西平痛心表示已與曹家斷絕往來,曾公開宣示「我的遺產絕對不給姓曹的人碰」,決定預立遺囑將財產全數留給視如己出的乾兒子。 由於曹西平終生未婚且膝下無子,其遺產繼承引發關注。律師指出,依《民法》規定,即使預立遺囑,其兄弟姊妹仍享有「特留分」(應繼分的三分之一),除非遺囑中具體載明繼承人曾有「重大虐待或侮辱情事」並明確剝奪繼承權。

