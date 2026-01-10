曹西平猝逝家中！許效舜被問他「生前異狀」鬆口了 真實內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨。今（10日）曹西平靈堂開放首日，而他生前曾上許效舜、苗可麗跟澎恰恰主持的《超級夜總會》，對此許效舜、苗可麗今晚出席《WE ARE》除夕節目錄影表演也回應了。

許效舜說健康跟親情都是不能等的，「曹大哥是一個非常開朗的人，但有時候病痛不知道會長在哪裡有甚麼狀況？像他之前在泰國就有昏倒的紀錄，其實大家都要隨時去紀錄自己的身體狀況追蹤一下，不然有時候一個人住，突然間就真的沒有人可以救到你。」當時節目上有感覺曹西平異狀嗎？許效舜則憶及：「沒有耶，他還是照跳，然後一直在醜八怪醜八怪，現在想到都覺得哇，其實要珍惜每一次的當下。」

廣告 廣告

苗可麗（左起）、許效舜跟李千娜出席除夕節目錄影。（圖／文化總會提供）

由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（以下簡稱《WE ARE》），今（10）日於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

其中最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬。今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，兩人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。這段除夕大秀融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，讓觀眾彷彿一秒走進 70、80 年代熱鬧非凡的歌廳現場。歌唱陣容同樣誠意滿滿，邀請到三位實力派歌手輪番登台，包括在金鐘獎舞台表現驚豔的羅時豐、戲劇與歌唱雙棲的孫淑媚，以及能歌善舞、舞台魅力十足的李千娜。每一段演出皆為藝人量身打造，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞台張力爆表。

《WE ARE綜藝夜總會》主題不只唱經典、拚歌藝，更加入訪談、即興互動與喜劇橋段，讓整場演出充滿人情味與年節熱鬧感，也成功把「除夕夜一定要全家一起看」的氛圍拉到最滿，成為今年《WE ARE》最具娛樂感、最容易讓人邊看邊笑的亮點單元。

更多三立新聞網報導

五堅情停工休團！邱鋒澤鬆口「合體動向」 陳零九私下近況曝光了

CORTIS唱到一半！金唱片轉播突進廣告挨轟 電視台89字聲明急道歉

《WE ARE》最強除夕節目！許效舜過年豪發驚人紅包 超狂數字曝光

15分鐘狂賺150萬元！男星宣布豪發「驚人年終」：拿在手上會覺得重

