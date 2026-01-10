曹西平猝逝家中！許效舜被問他「生前異狀」鬆口了 真實內幕曝光
曹西平猝逝家中！許效舜被問他「生前異狀」鬆口了 真實內幕曝光
記者蔡維歆／台北報導
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨。今（10日）曹西平靈堂開放首日，而他生前曾上許效舜、苗可麗跟澎恰恰主持的《超級夜總會》，對此許效舜、苗可麗今晚出席《WE ARE》除夕節目錄影表演也回應了。
許效舜說健康跟親情都是不能等的，「曹大哥是一個非常開朗的人，但有時候病痛不知道會長在哪裡有甚麼狀況？像他之前在泰國就有昏倒的紀錄，其實大家都要隨時去紀錄自己的身體狀況追蹤一下，不然有時候一個人住，突然間就真的沒有人可以救到你。」當時節目上有感覺曹西平異狀嗎？許效舜則憶及：「沒有耶，他還是照跳，然後一直在醜八怪醜八怪，現在想到都覺得哇，其實要珍惜每一次的當下。」
由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（以下簡稱《WE ARE》），今（10）日於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。
其中最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬。今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，兩人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。這段除夕大秀融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，讓觀眾彷彿一秒走進 70、80 年代熱鬧非凡的歌廳現場。歌唱陣容同樣誠意滿滿，邀請到三位實力派歌手輪番登台，包括在金鐘獎舞台表現驚豔的羅時豐、戲劇與歌唱雙棲的孫淑媚，以及能歌善舞、舞台魅力十足的李千娜。每一段演出皆為藝人量身打造，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞台張力爆表。
《WE ARE綜藝夜總會》主題不只唱經典、拚歌藝，更加入訪談、即興互動與喜劇橋段，讓整場演出充滿人情味與年節熱鬧感，也成功把「除夕夜一定要全家一起看」的氛圍拉到最滿，成為今年《WE ARE》最具娛樂感、最容易讓人邊看邊笑的亮點單元。
更多三立新聞網報導
五堅情停工休團！邱鋒澤鬆口「合體動向」 陳零九私下近況曝光了
CORTIS唱到一半！金唱片轉播突進廣告挨轟 電視台89字聲明急道歉
《WE ARE》最強除夕節目！許效舜過年豪發驚人紅包 超狂數字曝光
15分鐘狂賺150萬元！男星宣布豪發「驚人年終」：拿在手上會覺得重
其他人也在看
曹西平靈堂》許效舜哽咽「他節儉打包便當」 佩甄哭紅雙眼憶後台
資深藝人曹西平2025年底意外在家中離世，享壽66歲。11日靈堂開放追思時，佩甄、許效舜於下午2點後陸續到場哀悼。佩甄今在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂開放第2天 乾兒子發聲：感謝各位幫忙
【緯來新聞網】資深藝人曹西平上月29日深夜驚傳猝逝家中，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy（小俊）緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
曹西平昔暖心送紅皮衣！陳漢典「歷歷在目」憶互動：他永遠在我心中
資深藝人曹西平2025年12月29日在家中過世，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy負責，曹西平的靈堂也在10日開放外界弔唁。和曹西平過往在節目中有不少互動的藝人陳漢典，10日出席《黑白大廚2》台版無限料理地獄記者會時，回憶了過往和曹西平的互動，語氣中相當感傷。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
佩甄現身曹西平靈堂哀悼 哽咽回憶：非常照顧後輩
【緯來新聞網】資深藝人曹西平靈堂開放悼念第二日，藝人佩甄今（11日）現身哀悼。佩甄受訪時表示，看到消緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅
多年來一直以愛狗人士形象示人的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawrence)，本週在紐約出席新片《Die, My Love》的映後座談時，被問及她心愛的吉娃娃皮皮的現況。珍妮佛不好意思地坦承，她現在已經沒有養皮皮了，目前這隻小狗正住在她的父母家。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
侯佩岑「透明度全開」嗨喊：我在北京！遭中網抓包「IP在台灣」
娛樂中心／綜合報導曾被譽為「台灣第一美女主播」的48歲女星侯佩岑，近年積極轉往中國發展，多次發表「回歸祖國」、「台灣省」的言論，直到陸委員硬起來、表明約談調查親中藝人後，變得低調許多。不過，侯佩岑仍活躍於中國的社群，近期更發文高喊「我在北京」，結果被抓包IP顯示在「台灣」，中國網友也當面打臉，「你要不要看看你的IP呢？」民視 ・ 8 小時前 ・ 2
盧秀燕、鄭麗文出席玉京天公祖總廟龍柱完成大典 (圖)
台中市清水區玉京天公祖總廟10日舉行龍鳳呈瑞龍柱完成大典，包含立法院長韓國瑜（2排右2）、台中市長盧秀燕（2排左6）、國民黨主席鄭麗文（2排左4）等人出席見證。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平驟逝！靈堂開放首日「無藝人到場」粉絲齊聚哀悼
曹西平驟逝！靈堂開放首日「無藝人到場」粉絲齊聚哀悼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團發威！12縣市低溫特報 冷到明天
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署今（11）日下午表示，受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今日晚間至明（12）日上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。民視 ・ 4 小時前 ・ 1
最強私立大學換了！這1校「狠超車」成企業最愛 贏國立、畢業薪水高
台灣最強私立大學換人當！104人力銀行近日公布2026年「最佳大學品牌力」最新榜單，整體冠軍由國立成功大學奪下；而在私立大學表現方面，中原大學躍升總排名第12名，不僅寫下私校歷年最佳成績，也一舉超越去年私校冠軍輔仁大學，正式成為「最強私立大學」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
才爆出狠寄律師函斷聯父母 貝克漢大兒子高調為愛妻慶生超放閃
英國名人大衛貝克漢（David Beckham），和老婆維多莉亞向來重視家庭關係，不料長子布魯克林及媳婦妮可拉佩茲卻和他們關係疏離，現更爆出，早在去年夏天，布魯克林就向父母寄出律師函，要聯絡他僅能透過律師，也不能隨便在社群標記他，徹底決裂爸媽，作法引起熱議。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
TPASS恐受衝擊 北市交通局盼立院允動支補助款
（中央社記者楊淑閔台北11日電）115年中央政府總預算卡關，恐影響TPASS補助，基北北桃4縣市預定12日召開會議。台北市交通局長謝銘鴻今天說，希望立法院讓中央補助款可以動支，才能運作一整年。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
藍心湄睡醒私房照突上傳！撞臉「王世堅」親媽認證
娛樂中心／李汶臻報導女星藍心湄平常積極透過運動、瑜珈保持身材，狀態好到讓人看不出她已60歲。出道多年的她風格多變，一向勇於挑戰不同造型，每每變換新造型都能讓人眼睛一亮；藍心湄今（11）日突然PO出一張剛起床的私房照，只見她頂著整頭炸毛的全新造型入鏡，意外掀起討論。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
緬甸政府：KK園區635棟非法建築已全部拆除
緬甸政府表示，當局合計已拆除位於水溝谷（Shwe Kokko）與KK園區（KK Park）的635棟建築，這些非法建築被用於網路詐騙與賭博活動。太報 ・ 1 天前 ・ 1
曹西平靈堂開放第2天！許效舜哽咽憶37年友情：很捨不得
娛樂中心／張予柔報導藝人曹西平於2025年底被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，治喪委員會宣布自本月10日起開放靈堂，讓好友與粉絲前來悼念。今（11）日靈堂第二天，藝人許效舜特地前往表達哀思，他拿著曹西平的緬懷卡片，數度哽咽地回憶與曹西平的點滴，現場氣氛肅穆而感傷。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
羅時豐《除夕夜》飆嗓 被虧馬年叫牛唱歌
Sandy吳姍儒連續4年主持，文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026WE ARE我們的除夕夜》，10日晚間在台北流行音樂中心錄製，邀請許效舜、苗可麗、李千娜、羅時豐、孫淑媚、卜學亮、李聖傑等歌手飆唱。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
川普超愛格陵蘭「台灣人能置產」？專家曝難處：嚴格限制這類人
美國總統川普多次對外宣稱想得到格陵蘭，甚至不排除動用武力，那台灣人能趁機買下格陵蘭的房產嗎？對此，房產專家何世昌直言，「嚴格來說，不能」，格陵蘭議會近日還新修訂法案，嚴格限制外國人取得當地房地產，且丹麥格陵蘭島大部分土地都是國有地，私人土地數量相當少，在格陵蘭真的只是「買房子」，土地必須依附在房屋一併轉讓。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
警政署多名高階警官16日屆退 南市警長傳不異動
記者翁聖權／新營報導 警政署多名高階警官一月十六日屆齡退休，傳高雄市警察局長林炎田將…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈中華旅遊〉義大利12日 浪漫深度之旅
記者林怡孜∕台南報導 為滿足旅客對歐洲深度旅遊的期待，中華旅行社訂於五月八日～十九日…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言