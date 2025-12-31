曹西平猝逝家中！上節目「哨子不離身」竟是安全感來源

66歲資深藝人曹西平於29日離世，消息震驚演藝圈，他生前在節目中敢言、真性情形象深受許多觀眾喜愛，尤其他在錄影現場會自備哨子維持現場秩序，也成為節目笑料，但背後原因竟藏洋蔥。

曹西平在錄影現場會自備哨子維持秩序，讓觀眾印象深刻。（圖／翻攝FB 曹西平的粉絲愛團）

過去在大、小S主持的《大小愛吃》節目錄影現場，2位主持人曾嘗試將哨子從曹西平身上取走。失去哨子的他，一改平時強勢作風，流露出罕見的不安神情。他當時坦白表示，這個配件對自己而言，已經不是單純的表演道具，更像是心理防護機制，一旦沒有隨身攜帶，就會產生焦慮感受。

廣告 廣告

曹西平回憶道，早年錄節目經常同時邀請超過10位藝人到場，每個人爭相發言，有些來賓講話冗長乏味，整個攝影棚陷入失控狀態。面對這種狀況，他開始使用哨聲作為控場手段，藉由尖銳響亮的聲音打斷混亂，重新將所有人的注意力拉回正軌。

「吹哨子」逐漸演變成他的個人特色，在眾多藝人中建立起辨識度極高的形象，外界看到的火爆個性，其實掩蓋了他內心柔軟的那一面。離世消息傳出後，多位圈內後輩在社群平台發文追思，紛紛提到曹西平私底下對新人的照顧與鼓勵，與螢光幕前的強悍形象形成強烈對比。

延伸閱讀

為何救護車「119」貼反的？ 消防：答案藏在後照鏡

曹西平驟逝兄弟不處理遺體 律師揭仍能享1/3遺產繼承權

跨年開運秘招！民俗專家：「做3件事」2026旺整年