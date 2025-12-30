曹西平猝逝家中！享壽66歲 前天才發文「一切交給老天」成遺言

（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平前天才在社群談及地震，感性寫下「一切交給老天爺的安排」，未料隔日竟驚傳離世。昨（29）日晚間10時許，新北市消防局三重分隊接獲報案，指出曹西平疑似昏迷不醒。救護人員趕抵位於三重的住處後，發現他已無生命跡象，現場出現明顯屍斑與僵硬情形。曹西平的乾兒子在場悲痛不已，最終忍痛放棄急救。橫跨歌壇與綜藝圈的曹西平，驟然辭世，享壽66歲，噩耗傳出震驚演藝圈，也令粉絲難以接受。

曹西平出道超過40年，以〈野性的青春〉一曲走紅，之後轉戰綜藝圈，以直率敢言、幽默風格與經典哨子造型深受觀眾喜愛，成為台灣演藝圈的個性代表之一。他的口頭禪「你這個醜八怪」更成為螢光幕上的經典笑梗。晚年雖逐漸淡出演藝圈，但仍活躍於社群平台，時常分享生活點滴與時事觀察，與粉絲互動熱絡，如今傳出離世消息，讓各界紛紛留言悼念「永遠的四哥」。

