曹西平猝逝家中！他質疑「不到一天就冒屍斑？」 內行人曝真實情況

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平29日猝逝，享壽66歲，突如其來的噩耗讓演藝圈在年末充滿哀傷氛圍。對此有不少人議論，為何曹西平過世「僅一天就出現屍斑」，對此內行人都曝光原因。

曹西平乾兒子29日深夜10時27分從日本活台返家後，發現曹西平倒臥在臥室電腦桌旁的地板上，雖然緊急打119求助，但消防救護員到場後確認，曹西平已經明顯死亡。身上出現屍斑跟僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救。

曹西平。（圖／翻攝自曹西平臉書）

對此，有網友發文表示「只有俺覺得『在12月的大臺北死亡36~48小時左右便出現屍斑』這件事很不尋常嗎？」對此網友紛紛留言「很正常，這在室內 溫度比室外高，普遍屍斑在一個小時後就會慢慢出現了，以36個小時來說，屍斑已經成深褐色」、「根據我從業過殯葬業的經驗，死後1-4小時就會出現屍斑了……溫馨提醒，你要更新你的認知， 上網多查查」、「記得屍斑好像不是腐爛造成的，是血液循環停止造成的，所以不需要很長的時間就會出現了」、「屍體放一天差不多就硬掉了啊～班很快欸 看顏色深淺而已」、「1-2小時就會變硬，1小時左右屍斑（血液沉澱）就會慢慢出現，半天就會從紅、深紅到褐色… 一天都變黑了吧…這是跑現場看見的狀況…沒有學術」。

