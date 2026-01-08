曹西平猝逝已11日！靈堂遲未公開 他揭「卡關原因」

曹西平上月29日在家中猝逝。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平上月29日在家中猝逝，享壽66歲，令外界震驚與不捨，後事由乾兒子Jeremy（小俊）經家屬委託後代為處理，今（8）日Jeremy與治喪小組共同發佈4點聲明，公開目前後事處理進度，但距離曹西平離世至今已11日卻尚未對外公開靈堂，對此，治喪小組負責人小冬瓜也透露背後原因。

Jeremy與治喪小組稍早對外發布4點聲明，針對曹西平告別式目前籌備進度表示：「一、誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助，二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願，三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調，四、呼籲與致意」。但卻始終未公開靈堂對外開放的時間點，不禁讓人好奇背後是否因一些事情而卡關。

對此，治喪小組負責人小冬瓜表示：「這段時間確實是在等待三哥自海外返台，協助完成相關行政與法律程序，同時也需要配合必要的文件作業與流程確認，這些都是為了讓後續安排能夠更周全、圓滿。」

小冬瓜同時也透露，曹西平靈堂及告別式相關細節目前仍在討論與確認中，預計將於明日正式對外說明，「如今相關事項已逐步成埃落定，我們也將儘快著手進行後續靈堂與告別儀式的整體規劃，期盼在尊重四哥生前心願與家屬意見的前提下，好好送四哥最後一程。」並感謝外界關心。



