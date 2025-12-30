曹西平猝逝恐成無名屍！傳遺產「全歸他」發聲了

娛樂中心／李汶臻報導

資深男星曹西平入行超過40年，憑藉直言敢怒的個性，深受不少粉絲喜愛。他12月29日深夜被乾兒子發現在三重住處猝逝，享壽66歲。曹西平生前與其他親人關係不和睦，還曾公開說過「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。30日稍早經警方確認，家屬不願意處理曹西平後事，便啟動司法相驗程序。而乾兒子剛剛則透過粉專發聲，並向曹家人喊話。

近年來淡出演藝圈的曹西平，時常在社群臉書發文與網友們互動，他日前1227地震才感性寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」。終身未婚且膝下無子的曹西平，平時和乾兒子同住在新北三重住處，29日晚間乾兒子返家後發現曹西平猝逝，急忙報案。不過，據《自由時報》報導，警方表示，死者後事相關程序須由家屬授權，目前因暫無人出面處理，因此比照無名屍，先將遺體載送新北市殯儀館冰存。

最新／曹西平66歲猝逝「生前遺產」傳全歸他！乾兒子首發聲喊話曹家人

曹西平乾兒子Jeremy首發聲。（圖／翻攝自FB粉專「曹西平的粉絲愛團」）





對此，乾兒子Jeremy稍早透過臉書粉專首發聲，他透露「四哥是睡著走的，無病無痛」，他稱自己「不想要讓檢察官相驗大體」，並藉此向曹家人喊話：「目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。請你們把四哥的後事全權交予我處理」。Jeremy表示，由於自己和曹西平沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓他好好處理四哥的後事。Jeremy在貼文最後抱怨稱「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做」。

據悉，乾兒子Jeremy陪伴曹西平十多年，近幾年曹西平陸續在西門町及一中商圈以乾兒子之名開店，曹西平還曾公開說過「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。不過，這項遺願是否能經得起法律考驗，如願將遺產留給陪伴他多年的乾兒子，還有待司法釐清。

