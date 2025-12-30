曹西平猝逝掀遺產爭議！呂秋遠籲廢「特留分」 教10招自救避兄弟分產

曹西平(右)的後事目前已授權乾兒子Jeremy處理。 圖：翻攝自曹西平IG

[Newtalk新聞] 資深藝人曹西平29日被發現猝逝家中，享壽66歲，生前與四位兄弟感情不睦，並曾公開表示遺產不留給「姓曹的」，全數給予乾兒子，引發社會對遺囑與繼承權的熱議。律師呂秋遠今（30）日在臉書發文，直言曹西平「不知道有沒有寫遺囑」，並呼籲廢除「特留分」制度，強調個人財產應自由處分，同時提供10點實用建議，教導民眾如何自救避開不欲繼承人分產。

呂秋遠指出，曹西平與兄弟長期不和，法務部雖擬廢除兄弟姐妹的特留分，但立法院尚未通過，導致即便立遺囑，仍可能被迫分產。他個人主張「全部特留分都應廢除」，因為「財產是個人賺的，沒道理不能自由處分，還得留給不想留的人」。特留分規定子女、父母、配偶可繼承應繼分一半，兄弟姐妹與祖父母則為三分之一，若無遺囑，兄弟仍有權主張此部分。

面對修法緩慢，呂秋遠強調遺囑是最佳自救方法，可每年修改，視為「盤點人脈與錢脈」。他建議民眾採用「自書、代筆、公證」三種模式，其中自書最簡便，只需全文手寫、記名年月日並親簽，即生效；代筆需兩證人見證，一人撰寫；公證則須帶兩證人至公證人處。

呂秋遠詳列10點遺囑實務建議，著重如何避開不欲繼承人：

1.遺囑有固定模式，優先選自書，便於隨時變更。

2.會寫字者親手寫全稿，不可列印；不會寫可口述代筆，或公證。

3.內容自由書寫，可痛罵特定人、分產給非繼承人，只要不違公共秩序。

4.若無法剝奪繼承權，須留特留分，可分配無價值資產如討不到的債權，或信託至80歲才動用。

5.被繼承人未亡前，拋棄繼承無效，重男輕女者可先收錢再簽，事後仍可主張。

6.不想給特留分，可在遺囑記載剝奪繼承權，財產全留指定人；不寫遺囑可用筆記本或口頭表明（需證人聽聞）。

7.剝奪繼承權需理由，如重大侮辱、虐待，宜附敘述或證據；老死不相往來亦視為侮辱，可剝奪權利。

8.後事權利可在遺囑交代，指定誰能參與、如何處理遺體。

9.長期不聯絡父母，最高法院認同為重大侮辱，遺囑記載可剝奪其繼承權。

10.遺產非己賺無公平可言，感情亦然，無緣分即釋懷。

呂秋遠以「天地萬物，朕賜給你，才是你的」比喻，提醒民眾遺產本屬個人，勿執著公平。他呼籲民眾及早立遺囑，避免類似曹西平案遺憾。

曹西平生前未婚無子，遺產估計上億，曾找律師預立遺囑，但兄弟仍有特留分權利。乾兒子Jeremy今日獲曹三哥授權處理後事，盼順利完成。法界人士表示，若曹西平正式收養乾兒子，遺產可全數繼承；否則需經剝奪繼承權程序。

