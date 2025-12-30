曹西平猝逝生前最疼他 KID難過限動哀悼：玩很大永遠的西平獸

娛樂中心／綜合報導

66歲資深藝人曹西平（四哥）今（30日）驚傳猝逝，而他向來說話風格耿直，常在臉書批判演藝圈現狀，對於後輩既嚴厲但也照顧。不過唯獨難得對KID（林柏昇）讚譽有加，他還曾曝光來自KID（林柏昇）的感謝信，誇讚對方不同於電視上瘋瘋癲癲的樣子，私底下其實非常真誠，「我常常罵他糗他說他，但是他依然很受教，他也常常跟我寫臉書跟通電話，這就是有心。」，稍早KID收到消息震驚不已。

KID與曹西平私下互動密切私交甚篤。（圖／翻攝自曹西平臉書）

有一陣子曹西平與KID兩人經常一起在《綜藝玩很大》節目，不時過於認真而走心。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平一段時間經常一起在三立《綜藝玩很大》節目，甚至於還有「西平獸」的稱號，多次與KID過於認真而走心，不過兩人互動自然讓人喜愛。對於這位前輩，KID在社群instagram中以簡潔黑底白字寫下弔念貼文「玩很大永遠的西平獸，皮馬賽 一路好走。」

KID稍早貼文弔念曹西平。（圖／翻攝自IG @circuskidd ）

過去KID就曾撰寫了一封親筆信，特別感謝曹西平一路支持、關心，「之所以喜歡您，是因為您有別人沒有的真心，以及真心話不怕人知道，未來的日子，我一樣會把你當作最敬重的前輩，虛心接受您指導。」讓曹西平寫長文誇讚，「這個醜八怪我真的沒有白疼他，不管他做什麼都會想到我。」不過也不忘吐巢，「罵ㄧ下，你寫的字好醜真的好醜為什麼可以寫這麼醜？」

