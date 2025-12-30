曹西平猝逝當天才發文！「沒有什麼是過不了的」粉絲不捨

曹西平最後貼文曝光，猝逝當天才發聲粉絲不捨。（資料圖／吳松翰攝）

資深藝人曹西平近年過著半退休的生活，並與乾兒子經營耳環店，經常往返台北、台中，不過，29日深夜驚傳他於三重住宅離世，享壽66歲。而他生前不時透過社群分享生活，尤其上週發生宜蘭7.0強震，他29日凌晨才在社群發文吐露心境，「沒有什麼事情是過不了的」，令粉絲相當不捨。

曹西平29日凌晨3點43分在社群分享對責任感的看法，表示有責任感的人才會感到焦慮，因為知道自己不是為一個人而活，身邊還有很多人ㄧ起，所以大家都拼了命不敢偷懶。提到在演藝圈闖蕩多年，他直言就是堅持不放棄，「機會就是留給準備好的人，沒有才藝只有關係你也走不了多久。得了獎又如何，永遠都突破不了自己也成不了大咖，因為沒有氣場沒有氣勢，擺不出檯面來」。

廣告 廣告

他進一步坦言，現在的日常就是幫夥伴們煮飯，有時間到店裡走走逛逛，跟老鐵粉拍拍照、聊聊天，「半退休的日子對我來說很平靜，很放空」。最後說到人生觀，他坦然說：「沒有什麼事情是過不了的，氣歸氣，日子還是要繼續走下去。對自己的父母盡孝問心無愧，對身邊的人盡力去付出奉獻，不需要很多人了解你在做什麼，自己知道，身邊的人知道，喜歡你的人知道，就足夠了。」

原本曹西平的貼文發布後，還有不少網友向他問早，想不到過了一天竟成為他最後的話語，便引來大批粉絲留言哀悼，「太突然了，四哥走好」、「四哥，別跟大家開玩笑了，速速起床」、「假的吧，這則不是一天前才po的嗎，怎麼會說離開了」、「快…四哥您快出來罵人！說一切都是假的…拜託」、「一路好走，喜歡你簡單樸實生活化的貼文，以後再也看不到了R.I.P.，希望不是真的」。

更多中時新聞網報導

蔡小虎發宏願征服北高雙巨蛋

吳宗憲2026開唱 自嘲臭男人

甜度滿分詮釋經典曲 付豪游艾迪雙向奔赴唱〈屋頂〉