曹西平猝逝被發現已屍僵！醫列「7大前兆」示警7類人高危

66歲藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲，消息一出震驚各界。家醫科醫師陳欣湄表示，許多猝死案例其實都可通過留意身體發出的警訊及早預防，她分享7大猝逝前的常見徵兆如下，包括大量出汗、視力異常等，其中最可怕的仍是「無症狀」，若屬於高危險族群要時刻提高警覺。

一、大量出汗

心臟病發作前，患者可能感到頭、頸、背部大量出汗。

二、臉色改變

出現臉色發黑或發白的現象，可能與肺栓塞有關。

三、視力異常

經常感到眼前發黑，可能為心肌梗塞的徵兆。

四、劇烈頭痛

可能與腦部血管問題相關。

五、不明原因的疼痛

特別是胸口頻繁疼痛，可能為心血管疾病的警訊。

六、胸部不適

斑塊堆積可能引發胸部疼痛或壓迫感。

七、無症狀

部分患者在猝死發生前完全無徵兆，這也是最難防範的情況。

此外，陳欣湄也提到，劇烈的天氣變化、慢性疾病和長期過度疲勞是猝死的三大誘因。另，有心血管疾病家族史、吸菸、高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病，以及缺乏運動的生活模式，也是心因性猝死的高危險族群。陳欣湄根據研究指出，猝死通常發生在徵兆出現後的一小時內，因此一旦感覺有異，就應立即停下手邊工作，盡速前往醫院檢查。

家醫科醫師洪暐傑則表示，預防心因性猝死的關鍵在於有效控制相關危險因子，並養成健康的生活習慣，如控制血脂與血糖、維持健康體重、穩定血壓、均衡飲食、戒菸及規律運動。他強調，及早察覺異常並及時就醫是防範猝死的關鍵。此外，定期進行健康檢查，掌握自身健康狀況，也有助於提早發現潛在的危險因子。對於日常感到不明原因的不適，千萬不可輕忽，應主動就醫，以免錯失黃金治療時間。

