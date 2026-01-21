曹西平猝逝近一個月！乾兒子曝追思會資訊：屬於他的最後演唱會

曹西平追思會將於27日舉行。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平上月29日於家中猝逝，享壽66歲，消息曝光後，讓外界震驚不已，不少藝人紛紛至靈堂致意，而追思會也將於27日舉行，對此，乾兒子Jeremy（小俊）稍早再度發聲，公開追思會資訊。

曹西平時間將於27日上午10時30分於臺北市立懷愛館景明廳舉行， 小俊也發文表示：「這不是告別，是四哥最後的安可。」並透露現場將發送紀念哨子，「我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。」

面臨曹西平離世，小俊也表示：「這段時間，其實直到現在，我還是覺得這一切很不真實。每天醒來，我都覺得這一切好像是假的，好像只要我轉過頭，四哥還是在那裡，唸著我要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。」

小俊回想起曹西平生前說過的一句話：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」且曹西平熱愛舞臺，熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們，因此他決定不以傳統喪禮形式舉行，「而是要為四哥辦一場屬於他的『最後演唱會』」。

小俊表示，「這場活動不限於任何人，只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。請大家不要穿得太嚴肅，四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。」

小俊發聲全文

這不是告別，是四哥最後的安可——小俊致喜愛曹西平的大家

活動資訊：

• 名稱： 【率真・謝幕】曹西平追思會（最後的安可）

• 時間： 2026年1月27日（週二）

上午 10:00 入場 10:30開始

• 地點： 臺北市立懷愛館・景明廳

• 特別說明： 現場將發送紀念哨子，送完為止。

大家好，我是小俊。

這段時間，其實直到現在，我還是覺得這一切很不真實。每天醒來，我都覺得這一切好像是假的，好像只要我轉過頭，四哥還是在那裡，唸著我要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。

這段時間，我的內心其實經歷了很多的糾結與掙扎。熟悉四哥的人都知道，他是一個很怕麻煩別人的人，他曾經說過，人走了就走了，安安靜靜的就好。所以，我一度也不確定，現在我們決定要辦這場追思會，到底是不是他喜歡的？

但是，我想起了四哥曾經說過的一句話。他說：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」。

他一生熱愛舞臺，熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們——也就是他口中的「衣食父母」。所以，我們最終決定，這一次不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的「最後演唱會」。

這場活動不限於任何人，只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。請大家不要穿得太嚴肅，四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。

當天，我們特別準備了一個小禮物——「哨子」給大家。我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。

這條路，四哥走得精彩。未來的日子，我也會帶著四哥留下來的愛與精神，繼續守護著我們的「Jeremy穿洞日常」，把這份真心相伴延續下去。



