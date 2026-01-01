曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉

曹西平上個月29日猝逝。（圖／翻攝臉書／曹西平）

66歲資深藝人曹西平於去年12月29日驟然離世，消息震驚演藝圈與大批粉絲。由於他在過世前一天仍在社群平台發文談論地震，突如其來死訊更加令人難以接受。有網友質疑為何死亡不到一天就出現屍斑？對此許多專業人士、殯葬業者都出面解答了，

曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出對生命的淡然。

廣告 廣告

未料隔日，他的乾兒子Jeremy返台後發現曹西平已安詳離世，表示他是在睡夢中離開，過程中無病無痛，不願讓檢察官相驗大體，也呼籲外界勿過度擔憂其臨終狀況。此一消息隨即在社群平台上傳開，演藝圈多位好友與粉絲紛紛發文哀悼。

然而有網友在Threads上發文質疑，指出「只有我覺得在12月的大臺北死亡36至48小時左右便出現屍斑這件事，很不尋常嗎?」質疑在氣溫偏低的情況下，屍斑竟然出現得如此快速。

對此，殯葬業者與醫療專業人士紛紛出面釐清迷思，強調該現象屬於正常狀況，「1-2小時就會變硬，1小時左右屍斑（血液沉澱）就會慢慢出現，半天就會從紅、深紅到褐色，一天都變黑了吧」、「很正常，這在室內溫度比室外高，普遍屍斑在一個小時後就會慢慢出現了，以36個小時來說，屍斑已經成深褐色」、「你把新鮮豬血拿到室溫，你猜猜多久會凝固？屍斑有時候在往生者過世後數小時就有可能出現」、「根據我從業過殯葬業的經驗，死後1-4小時就會出現屍斑了」。

此外，不少網友也分享親身經歷回應：「我姐姐中午才電話連絡過，晚上8點她兒子回家發現死亡，身上就已經有屍斑了」、「我小舅2024年年底天冷猝逝，早上走下午大體送到禮儀公司，身體就已經全身變深色」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

《功夫》港星病逝享壽69歲！賣周星馳「如來神掌」紅成哏圖

蔡依林一句話加場全場尖叫 親喊「大巨蛋有空檔就衝進來唱」